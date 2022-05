Libéré des contraintes sanitaires, Matisse Thybulle peut enfin remonter la pente

Revenus cette nuit à hauteur du Heat (2-2) dans leur demi-finale de conférence, les Sixers vont beaucoup mieux depuis leur retour en Pennsylvanie. Outre James Harden, Danny Green ou encore Joel Embiid, c’est aussi Matisse Thybulle qui retrouve sa confiance en lui, après une série compliquée face aux Raptors.

Pas complètement vacciné, l’Australien avait raté les trois matchs disputés à Toronto, en raison de la réglementation en vigueur au Canada. Relégué sur le banc, c’est Danny Green qui avait pris sa place de titulaire, dans une optique de continuité collective, il lui a donc fallu s’adapter à pas mal de changements en très peu de temps.

« Rater des matchs en playoffs est beaucoup plus compliqué que de rater des matchs en saison régulière », expliquait le joueur de Philadelphie, avant le Game 4 contre Miami. « Je n’avais aucune idée de ce que ce serait de rater des matchs et de passer du cinq de départ au banc des remplaçants. Je ne pensais vraiment pas que ça m’affecterait à ce point, mais ça a assurément eu un impact [sur mon jeu]. »

Au premier tour, Matisse Thybulle ne tournait ainsi qu’à 3.3 points, 1.3 rebond et 1.0 contre de moyenne (à 40% aux tirs, 33% à 3-pts et en 14 minutes de jeu), contre 5.7 points, 2.3 rebonds, 1.1 passe, 1.7 interception et 1.1 contre de moyenne en saison régulière (à 50% aux tirs, 31% à 3-pts et en 26 minutes de jeu).

Le rythme et la confiance reviennent

Forcément, la mauvaise passe de l’arrière/ailier de 25 ans, moins influent sur le jeu de son équipe, a contraint Doc Rivers à se passer de lui dans les moments importants, alors que le spécialiste défensif des Sixers était censé être l’un des hommes de base de la franchise durant ces playoffs.

Heureusement, l’enchaînement des matchs face au Heat permet à Matisse Thybulle de retrouver du rythme, même si cela ne se traduit pas forcément dans les stats (2.8 points et 1.3 rebond de moyenne, en 18 minutes de jeu).

« Le fait de me sentir un peu mieux physiquement a joué un rôle là-dedans », reconnaissait-il, concernant sa confiance retrouvée. « Comme je l’ai déjà dit, perdre le rythme de la série contre Toronto a mis un énorme coup à ma confiance et à mon jeu. Désormais, à chaque match, je me sens de plus en plus à l’aise et moi-même. »

Une excellente nouvelle pour les joueurs de Philadelphie, renforcés depuis le Game 3 par Joel Embiid, puisqu’ils viennent d’égaliser dans leur demi-finale de conférence. Ils tenteront maintenant d’aller récupérer l’avantage du terrain en Floride, lors du Game 5 de mardi soir.