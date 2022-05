Joel Embiid et James Harden remettent les pendules à l’heure !

Après avoir gagné le Game 3 avec la manière, les 76ers ont l’opportunité, toujours sur leur parquet, d’égaliser et de relancer complètement la série.

La première mi-temps est réussie de la part des locaux, qui plantent 30 points dès le premier quart-temps, dont la moitié sont inscrits par un Joel Embiid en grande forme. Le Heat est plus maladroit, mais leur attaque est mieux répartie, et cela leur permet de pointer à -2 après douze minutes (30-28).

Malgré un petit trou d’air à l’entame du second quart-temps, qui coïncide avec le passage sur le banc du « Process », les Sixers continuent de manière globalement convaincante leur marche en avant. Grâce notamment à la montée en puissance de James Harden, qui marque 10 de ses 13 points de la première période dans le second quart-temps, et à la confirmation du réveil de Danny Green (11 points, 3/3 à 3-points).

À l’issue de cette première période dans l’ensemble dominée les hommes de Doc Rivers, l’écart est de +8 (64-56) en faveur des Sixers, qui ont fière allure sur le parquet du Wells Fargo Center.

Après la pause, Miami ne lâche rien, à l’image du troisième quart-temps incroyable de Jimmy Butler, qui inscrit 17 points. Les 76ers, malgré une attaque un peu dans le dur, survivent et gardent l’avantage après trois quart-temps (89-85), en grande partie grâce à Joel Embiid qui pilonne près du cercle.

Le dernier acte est plus calme pour les locaux. Le Heat peut encore compter sur un très bon Jimmy Butler, qui atteint la barre des 40 points, mais l’ailier est un peu trop seul et la formation de Miami est trop courte dans les dernières minutes. Après un ultime « stepback » de James Harden qui scelle la victoire de Philly (116-108) et fait rugir le Wells Fargo Center. La série reviendra à Philadelphie.

Mal embarqués la semaine dernière, les Sixers égalisent, le retour de Joel Embiid a complètement changé la donne, et le plus passionnant est encore à venir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse extérieure du Heat s’effrite. Meilleure équipe de la ligue pendant la saison régulière dans l’exercice du tir à 3-points, le Heat a enchainé deux matches très compliqués dans ce domaine. Au Game 3, Jimmy Butler et ses coéquipiers n’avaient converti que 7 tirs sur 30 tentatives, avant de faire pire dans cette quatrième manche, avec un 7/35. Résultat sans appel de cette panne d’adresse : deux défaites. Miami ne parvient plus à régler la mire derrière l’arc.

– Danny Green est bien vivant ! Ses performances à Miami, durant les deux premiers matches de la série, étaient particulièrement inquiétantes. Mais depuis le retour à Philadelphie, l’arrière retrouve des couleurs. Après un Game 3 à 21 points, 7/9 à 3-points, il enchaine avec une deuxième sortie convaincante. En 24 minutes, il inscrit 11 points à 3/4 derrière l’arc. C’est un 10/13 en cumulé sur les deux rencontres, et cela coïncide, non sans surprise, avec deux victoires des 76ers. Quand l’ancien de UNC plante ses tirs extérieurs, Philly se porte bien.

TOPS/FLOPS

✅ Joel Embiid & James Harden. Les deux All-Stars ont porté le club vers une victoire de référence, et c’est de bon augure pour la suite de cette série. Le premier a démarré très fort, en inscrivant 15 des 30 points du club dans le premier quart-temps, avant de laisser petit à petit la main à son coéquipier pour se concentrer sur la défense. L’arrière barbu est lui monté en puissance dans le second quart-temps, et s’est ensuite illustré tout au long de la deuxième période. Le Camerounais compile 24 points (7/13) et 11 rebonds, quand le natif de Californie s’approche du triple-double, avec 31 points (8/18), 7 rebonds et 9 passes.

✅ Tyrese Maxey. Le jeune « combo-guard » a parfaitement rempli son rôle de troisième larron. Avec notamment un très bon passage dans le troisième quart-temps, durant lequel il a apporté un coup de jus bienvenu à des Sixers un peu dans le dur en attaque, il signe un match moins « flashy » que ses deux coéquipiers, mais néanmoins complet : 18 points, 3 rebonds et 4 passes.

✅ Jimmy Butler. Comme dans le Game 3, on a un peu le sentiment que l’ailier du Heat s’est battu seul durant ce Game 4. Constamment à fond dans ses efforts, « Jimmy Buckets » plante 40 points, dont 17 points dans le seul troisième quart-temps (et 25 au total en seconde période), avec également 3 rebonds, 6 passes, 2 contres et 2 interceptions. Un match intense et complet, à l’image de son jeu. Malheureusement, c’est trop court pour éviter la défaite à son équipe, qui l’a peut-être un peu lâché en attaque.

⛔️ Kyle Lowry. Nouvelle soirée difficile pour le meneur, qui jongle avec des pépins physiques depuis le début des playoffs. Visiblement gêné par sa hanche et son dos pendant le match, il est notamment retourné aux vestiaires à deux reprises, et sa performance sur le parquet n’a pas été très mémorable. Le natif de Philadelphie, qui était donc de passage dans sa région, signe un petit match à 6 points à 3/10 aux tirs (et 3 rebonds, 7 passes). C’est mieux que son zéro pointé du Game 3…

LA SUITE

Game 5 : à Miami, dans la nuit de mardi 10 à mercredi 11 mai, à 01h30