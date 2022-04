En cas de série face aux Raptors, les Sixers devront se passer de Matisse Thybulle à Toronto

Si la ville de New York a récemment allégé ses restrictions sur le plan sanitaire, ce n’est pas encore le cas au Canada, et plus précisément dans l’Ontario. En effet, la circulaire en vigueur impose toujours à quiconque qui souhaite pénétrer sur le territoire canadien de montrer patte blanche, en matière vaccinale. Ce qui risque potentiellement de poser quelques problèmes, au moment des playoffs.

Et c’est justement dans ce contexte qu’ESPN nous apprend que Matisse Thybulle fait partie de cette poignée de joueurs non vaccinés en NBA. L’information est parue dans la nuit, après que l’Australien a été annoncé « inéligible » pour le déplacement des Sixers chez les Raptors, prévu ce jeudi soir.

« Inéligible », un terme qui ne laisse ainsi pas trop de place au doute quant au statut vaccinal de Matisse Thybulle. D’autant que Philadelphie, à l’image de Boston mais contrairement à Miami ou Milwaukee, avait jusqu’à présent refusé de divulguer celui de ses différents joueurs, lorsque nos confrères d’ESPN les ont interrogés à ce propos.

Une absence à l’extérieur de Matisse Thybulle, parmi les meilleurs défenseurs de la ligue, serait préjudiciable pour les Sixers, en cas de série face aux Raptors. Pour rappel, les deux équipes pourraient s’affronter dès le premier tour des playoffs, puisqu’elles sont actuellement classées 4e et 5e de la conférence Est.

Et Adam Silver a tenu à mettre un terme à tout suspense, durant sa conférence de presse de ce mercredi : la NBA ne pourra pas obtenir de dérogations au cas par cas.

« Nous n’avons pas le choix que de respecter la législation en vigueur dans les juridictions où nous jouons. Il peut s’agir d’ordonnances municipales, comme à New York, ou d’ordonnances d’État. Mais dans le cas de Toronto, nous devons nous plier aux lois canadiennes. Ces règles sont connues de tous et ceux qui ont choisi de ne pas se faire vacciner savaient ce qu’ils risquaient : ne pas pouvoir jouer à Toronto. Nous devons nous y conformer.

Parmi les autres potentiels adversaires des Raptors au premier tour des playoffs, on sait que les Bucks sont eux tous vaccinés, mais il y a donc aussi des doutes pour les Celtics. On se souvient qu’Enes Kanter avait expliqué que plusieurs joueurs de l’équipe s’y opposaient et si Jayson Tatum, Marcus Smart ou Al Horford ont confirmé pouvoir jouer à Toronto, le doute est sur Jaylen Brown, qui avait joué à Toronto avant que la loi n’impose la vaccination aux visiteurs, mais qui y a raté le dernier déplacement et refuse depuis d’évoquer son statut vaccinal.