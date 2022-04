Matisse Thybulle s’explique sur son choix de ne plus se faire vacciner

Doc Rivers l’a confirmé dimanche : son équipe sera privée de Matisse Thybulle pour les Games 3 et 4 qui auront lieu à Toronto lors du premier tour des playoffs. L’ailier australien n’est pas totalement vacciné et le règlement sanitaire du Canada l’empêche de se rendre dans l’Ontario.

« Ce n’est pas l’issue que j’envisageais » regrette l’ailier des Sixers. « C’est toujours difficile d’être indisponible. C’est dur de regarder vos coéquipiers aller là-bas et se battre sans vous… Je fais confiance à ces joueurs pour gérer quand je ne pourrai pas être sur le terrain avec eux. »

« J’avais l’impression qu’en me faisant vacciner, je ne pouvais pas attraper la maladie et la transmettre à d’autres personnes »

Très posé, Matisse Thybulle a ensuite expliqué pourquoi il n’était pas très chaud pour avoir un schéma vaccinal complet, même s’il avait consenti à recevoir une première dose il y a un an.

« J’ai été élevé dans un foyer holistique où le terme « antivax » n’était pas utilisé » confie l’Australien. « C’est un terme bizarre qui a été utilisé pour étiqueter les gens. Nous avons été élevés avec la médecine chinoise et les médecines naturelles (ndlr : sa mère était naturopathe) et avec cette éducation, j’ai senti que j’avais une base solide de ressources médicales qui pouvaient me servir au-delà de ce que ce vaccin pouvait faire pour moi. Au fur et à mesure que les choses se sont aggravées et que la situation a évolué, j’ai évidemment dû reconsidérer la situation et l’envisager différemment. L’année dernière, pendant les playoffs, j’ai envisagé de me faire vacciner et j’ai fait la première injection, la première dose, parce que j’avais l’impression qu’en me faisant vacciner, je ne pouvais pas attraper la maladie et la transmettre à d’autres personnes. J’avais le sentiment que si je devais faire partie de la société dans la position où je me trouvais, je devais faire ce qu’il fallait pour le bien de tous. Cet argument du bien commun avait beaucoup de poids pour moi. »

« J’ai estimé que je pouvais aller en toute sécurité chez les médecins que je consulte pour traiter le Covid si je le contractais »

Et pourtant, Matisse Thybulle a donc décidé de ne pas recevoir la 2e, puis la 3e dose comme le réclame la NBA. Et c’est ce qui l’empêche aujourd’hui de se rendre à Toronto pour les playoffs.

« Au fur et à mesure que les choses ont évolué et que ce virus a évolué de différentes manières, il a été prouvé que même en étant vacciné, on pouvait toujours transmettre la maladie. En conséquence, selon mon raisonnement, j’ai estimé que me faire vacciner n’était pas quelque chose que je devais faire pour protéger d’autres personnes, mais que je devais le faire pour me protéger moi-même. Vu le contexte holistique de mon éducation et ma façon de considérer la médecine en général, j’ai estimé que je pouvais aller en toute sécurité chez les médecins que je consulte pour traiter le Covid si je le contractais. Et lorsque je l’ai eu, j’ai pu le faire de façon holistique et je peux être assis ici aujourd’hui en bonne santé et bien portant grâce à cela. »

Pendant la saison, Matisse Thybulle a été deux fois admis dans le protocole sanitaire. En novembre et en janvier.