Matisse Thybulle écarté du cinq de départ des Sixers

Surprise samedi soir à l’entre-deux entre les Sixers et les Pacers puisque Doc Rivers avait choisi de titulariser Danny Green en lieu et place de Matisse Thybulle.

À Toronto, le jeune ailier n’était pas disponible en raison de son statut vaccinal, mais cette fois, à domicile, rien ne l’empêchait de débuter. Le coach des Sixers s’est justifié sur ce changement.

« C’est une question de continuité » a répondu l’entraîneur. « Il faut écarter le jeu, les équipes ont un plan de jeu, et j’ai simplement pensé que c’était la bonne chose à faire. »

Un journaliste lui demande alors si cette recherche de continuité concerne la saison régulière ou les playoffs. « Les deux. Oui, les deux… » répond Doc Rivers.

Si les Sixers affrontent les Raptors au premier tour, ils devront se passer de Thybulle dans l’Ontario, soit au maximum trois matches, et Doc Rivers souhaite donc remettre Danny Green dans le bain aux côtés de James Harden et Joel Embiid.

« J’espère qu’il sera capable de jouer parce qu’on a besoin de lui »

« Danny a de l’expérience et il apporte davantage d’espace » estime James Harden. « On essaie de jongler. Matisse avait manqué le dernier match, et on essaie de composer en fonction de notre manière de jouer et de qui on affrontera en playoffs. »

Pour Joel Embiid, le changement est minime. « C’est pareil… Danny est un très bon shooteur et c’est aussi un très bon défenseur. On va juste s’adapter. Ce sont deux très bons joueurs, et peu importe qui débute, on créera des automatismes avec tous ceux qui sont sur le terrain. »

En revanche, le pivot All-Star regrette que Matisse Thybulle ne puisse pas se rendre au Canada si les Sixers affrontent les Raptors.

« Franchement, je n’en sais rien… J’espère qu’il sera capable de jouer parce qu’on a besoin de lui. C’est un élément important. Il compte pour beaucoup dans notre équipe, et au-delà de ça, c’est malheureux, et je ne peux pas vraiment en dire plus. »