Duncan Robinson, d’un record de franchise à l’oubli

À l’instar de Steven Adams chez les Grizzlies, Duncan Robinson est l’un des grands perdants de ces playoffs. Le shooteur du Heat sort d’une saison régulière mi-figue, mi-raisin, et pour ne rien arranger, le voilà désormais repoussé au bout du banc. À un tel point qu’il n’a joué que 55 secondes dans la série face aux Sixers, et il est obligé de faire des heures supp’ à l’entraînement pour rester en forme.

« Je fais simplement ça pour rester en forme, et c’est bien. Simplement pour rester frais et pour continuer à bouger » explique-t-il au Sun Sentinel.

Prolongé pour 90 millions de dollars sur cinq ans en août dernier, Duncan Robinson est victime de la montée en puissance de Max Strus, mais aussi du retour de Victor Oladipo. En playoffs, les rotations se resserrent, et Erik Spoelstra privilégie la défense et la création au shoot extérieur de Duncan Robinson.

« Cela fait partie du jeu, et cela fait partie de la vie d’un professionnel »

« C’est un défi » reconnaît-il, alors qu’il avait débuté les playoffs sur un carton face aux Hawks avec un record de franchise. « Mais cela fait partie du jeu, et cela fait partie de la vie d’un professionnel. Je suis prêt à répondre à tous les besoins du coach. Il me dit de rentrer, je rentre. Il ne m’appelle pas, je ne rentre pas… Si je suis sur le terrain, mon boulot est de jouer au basket du mieux possible. Si je ne suis pas sur le terrain, je nous aide à gagner. Si c’est en étant un coéquipier qui soutient les autres, je le fais. »

Le shooteur du Heat ne s’alarme pas pour autant. Non drafté, il a déjà connu des moments creux, à tous les étages.

« Je ne jouais pas beaucoup au lycée… À Michigan, il y avait des séries de matches où je ne jouais pas » se souvient-il. « J’insiste, cela fait partie de la vie d’un pro, et cela fait partie de mon travail. »