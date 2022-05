Victor Oladipo confirme son retour au premier plan

Absent des parquets pendant la grande majorité de la saison après une nouvelle opération, Victor Oladipo retrouve petit à petit du temps de jeu durant ces playoffs. Utilisé par Erik Spoelstra à partir du 4e match de la série du premier tour contre Atlanta, il prend de plus en plus de place dans la rotation du Heat.

La nuit dernière, à l’occasion de la victoire de Miami dans le Game 2 contre Philadelphie, l’ancien pensionnaire de la fac d’Indiana a signé un bon match en sortie de banc, avec 19 points (6/11) et 6 rebonds. Constant en attaque et sérieux en défense, il a même poussé Duncan Robinson au bout du banc, « Spo » préférant se fier à son profil de défenseur physique pour faire face à James Harden et Tyrese Maxey.

« Je pense vraiment que le meilleur reste à venir »

Après la rencontre, le joueur du Heat, qui fêtait ses 30 ans hier, appréciait cette soirée réussie et se rappelait du chemin parcouru ces derniers mois, marqués par deux blessures importantes, et quasiment deux saisons blanches.

« Il faut prendre le temps de se rappeler ce qu’on a traversé. J’ai 30 ans, et ce matin en sortant de mon lit j’avais du mal à y croire. J’ai l’impression d’avoir 25 ans ! Mais je prends du recul, je me rappelle où j’étais il y a un an, je me rappelle ce que j’ai traversé » se rappelait-il. « J’aurais été fou de ne pas croire en moi, en mon entourage. J’ai toujours cru en mon éthique de travail, et je pense vraiment que le meilleur reste à venir. Je vais continuer de travailler, en prenant un jour après l’autre. »