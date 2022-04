Duncan Robinson débute les playoffs par un record de franchise à 3-points

« C’est l’une des choses que je n’ai vraiment pas apprécié en prenant cette décision, parce que je savais que les gens depuis l’extérieur allaient en tirer différentes conclusions. Dans mon esprit, Duncan allait toujours rester un facteur majeur pour notre équipe. Je n’ai pas vraiment à l’expliquer plus que ça. Il a eu des passages incroyables, où il peut juste changer le cours d’un quart-temps. Je comprends le jeu des « on dit », et ça fait partie de ce business, mais Duncan est quelqu’un de très stable. Il comprend que même s’il sort du banc, il aura quand même beaucoup d’opportunités d’avoir de l’impact sur le match, et c’est ce qu’il a fait ce soir ».

Au sortir d’un exercice 2021/22 difficile sur le plan personnel, Duncan Robinson a débuté la campagne de playoffs du Heat sur le banc, Erik Spoelstra lui ayant préféré Max Strus dans le cinq majeur.

Désormais remplaçant, l’arrière/ailier a toutefois répondu de la meilleure façon lorsqu’il est entré, scellant à l’arrivée un nouveau record de franchise en playoffs avec huit paniers à 3-points pour alimenter ses 27 points. C’est même la deuxième meilleure performance dans l’exercice dans l’histoire des playoffs pour un joueur sortant du banc (derrière Jason Terry avec neuf paniers à 3-points en 2011 sous le maillot de Dallas).

La mentalité du shooteur

Cet ajustement résume au final la saison de Duncan Robinson, qui a longtemps eu la tête dans le sac mais qui s’est évertué à garder la même ligne de conduite, quelles que soient les difficultés.

« Même si mon rôle peut être amené à changer, mon job reste le même, être agressif et prendre mes tirs. Mes coéquipiers ont fait un très bon travail en me trouvant des situations favorables, et j’ai essayé d’en tirer profit », a-t-il déclaré avant d’évoquer la façon dont il a géré ses trous noirs au tir. « J’ai gardé la même routine. J’essaie de ne pas me laisser atteindre par ma production. Il y aura toujours des hauts et des bas, tout finit toujours par s’équilibrer. Arriver dans la meilleure forme possible à ce moment-là de la saison, c’est le plus important ».

Son entente avec Bam Adebayo, son premier poseur d’écrans, a encore fait des dégâts. Ce qui est aussi ressorti de chacun de ses missiles, c’est la joie avec laquelle l’ensemble de l’équipe les a fêtés.

« J’ai été sur son dos, juste autant que tous les autres joueurs de l’équipe cette année. À chaque fois qu’il fait ce genre de matchs, à prendre ses tirs sans trop réfléchir, j’adore ça », a pour sa part confié PJ Tucker. « Parce que c’est l’un des meilleurs shooteurs que j’ai pu voir de ma vie. Il y a eu beaucoup de fois où il réfléchissait trop, à se demander ‘Est-ce que je dois faire ci ou ça ?’. Je lui ai répété juste d’être lui-même. Et de le voir jouer son jeu, de voir tout le monde sur le banc heureux pour lui, c’était super ».

Son coup de chaud à 8/9 derrière l’arc demande désormais confirmation, d’autant qu’il a de nouveau attiré les projecteurs. Mais ce qu’a aussi appris Duncan Robinson de cette saison chaotique, c’est d’apprendre à regarder devant. Concentré sur la prochaine action, le prochain tir, le prochain match, la parfaite mentalité du shooteur.

« J’ai beaucoup appris cette saison, sur différentes choses, des expériences différentes. Ce qui est beau à ce moment de la saison, c’est qu’il faut juste se concentrer sur ce qui arrive. Tout ce qui s’est produit avant appartient au passé. Maintenant, je me concentre seulement sur tout ce que je peux faire pour aider l’équipe. Peu importe ce qu’il faut faire, je le ferai », a-t-il conclu.