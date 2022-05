Opéré de la hanche, Quin Snyder est très courtisé en NBA

L’avenir de Quin Snyder est au centre des discussions depuis l’élimination du Jazz au premier tour des playoffs. Va-t-il rester ou partir ? Pour l’instant, son présent ,c’est une opération de la hanche, prévue initialement en juin mais finalement reprogrammée plus tôt suite à la fin de saison prématurée d’Utah.

Le coach va passer sur le billard ce mardi et cela lui permet d’éviter le point presse avec les journalistes, pour la dernière interview de la saison. Le Deseret News annonce tout de même qu’il sera disponible pour parler avec les médias, après avoir récupéré de son opération, mais sans donner de date précise…

Quin Snyder aurait évidemment été bombardé de questions sur l’échec du Jazz et encore davantage sur son avenir. Surtout après les bruits de couloir publiés par Marc Stein ces derniers jours. Notre confrère a d’abord confirmé que les Lakers avaient clairement un œil sur l’entraîneur.

Lui, qui a été assistant à Los Angeles en 2011/12, serait plus réticent face à l’organisation californienne, où son contrôle serait moins fort qu’avec le Jazz. On se souvient par exemple que Frank Vogel s’était vu imposer Jason Kidd parmi ses assistants, et qu’il devait aussi composer avec la présence et les avis techniques de Kurt Rambis.

Également courtisé par les Lakers, Nick Nurse a lui démenti en une phrase. « Je ne sais pas d’où cela sort, mais je suis concentré sur mon équipe », a-t-il glissé à TSN.

Autre franchise intéressée par le profil de Quin Snyder d’après Marc Stein : les Hornets. Très discrets dans leur recherche d’un nouveau tacticien depuis le départ de James Borrego, contrairement aux Kings par exemple qui avancent vite, les dirigeants (dont Mitch Kupchak qui a travaillé avec lui à Los Angeles) ne seraient pas contre se rapprocher de Quin Snyder s’il décide de quitter le Jazz cet été.