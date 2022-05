Trois finalistes pour le poste d’entraîneur à Sacramento

Voilà une dizaine de jours que les Kings font passer des entretiens à distance pour remplacer Alvin Gentry comme ‘head coach ». Les noms de Mike D’Antoni, Mark Jackson, Steve Clifford, Mike Brown, Darvin Ham, Charles Lee et Will Hardy avaient été évoqués comme potentiels successeurs.

Depuis samedi, on en sait un peu plus sur l’avancée des discussions notamment menées par le GM de la franchise, Monte McNair, et trois « finalistes » se distingueraient d’après Adrian Wojnarowski et Shams Charania.

Le premier a avancé les noms de Mike Brown, assistant aux Warriors et actuel sélectionneur de l’équipe nationale du Nigeria et Steve Clifford, assistant aux Nets depuis son départ du Magic en 2021.

Le second a pour sa part indiqué la présence de Mark Jackson parmi les candidatures retenues, ce qui serait un petit événement dans la mesure où l’ancien meneur des Knicks et des Pacers n’a plus trouvé de poste depuis son éviction des Warriors en 2014, qui avait précédé l’arrivée de Steve Kerr.

Shams Charania précise que les candidats sélectionnés pour la dernière phase du processus de recrutement en ont été informés et ils vont à présent passer des entretiens sur place. Pour Mike Brown, il faudra évidemment que les Warriors acceptent qu’il quitte le groupe pour cet entretien.

Le prochain entraîneur des Kings aura la lourde mission de qualifier la franchise californienne pour les playoffs, ce qui n’est plus arrivé depuis 2006. Un record dans l’histoire de la NBA…