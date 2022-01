Les luttes internes sont courantes dans les franchises NBA, et c’est d’autant plus vrai aux Lakers, qui ont longtemps été un vrai panier de crabes, avant que Jeanie Buss ne prenne vraiment le contrôle du club.

Néanmoins, il faut rappeler que les premiers mois de l’actuelle propriétaire n’ont pas été de tout repos, avec notamment la guéguerre interne entre Magic Johnson et Rob Pelinka. Et avec les secousses actuelles, les dissensions internes semblent réapparaître, ce qui participe sans doute à déstabiliser la position de Frank Vogel.

De plus en plus sur la sellette, l’entraîneur doit ainsi faire avec Kurt Rambis, conseiller spécial de Jeanie Buss, dont il est très proche, avec sa femme Linda. Le Los Angeles Times rapporte ainsi que le quadruple champion NBA (1982, 1985, 1987, 1988) participait jusqu’à présent aux réunions avec le coaching staff par visioconférence. Signe que la pression monte pour Frank Vogel, l’ancien bras droit de Phil Jackson est désormais présent en personne…

Surtout, il serait contre l’utilisation du « small ball » par les Lakers, avec LeBron James comme pivot, et pousserait donc pour l’utilisation de combinaisons plus « classiques », avec DeAndre Jordan et Dwight Howard.

De quoi encore compliquer la tâche de Frank Vogel, pourtant pas un adepte du « small ball » mais qui cherche des solutions, avec un effectif qui manque de défenseurs, pour trouver un équilibre en attendant le retour d’Anthony Davis. Encore faut-il qu’il soit toujours en poste lorsque son intérieur retrouvera les terrains.