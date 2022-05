Comment le Jazz manœuvre pour que Donovan Mitchell n’ait pas envie d’aller voir ailleurs…

Comme d’autres franchises avec leurs superstars, le Jazz a décidé de tout mettre en place pour que Donovan Mitchell soit le plus à l’aise possible sur et en dehors du terrain. Adoubé par les plus grandes stars de la NBA, Mitchell est le joueur le plus « bankable » de Utah, et de grandes personnalités comme Dwyane Wade et Danny Ainge ont décidé de rejoindre le jeune propriétaire Ryan Smith pour en faire une place forte de la NBA. Une page s’est tournée à Salt Lake City après le rachat de la franchise, et à l’instar d’un Stephen Curry à Golden State ou d’un LeBron James aux Cavaliers, la direction veut construire autour de lui, et tout faire pour que l’intéressé ne jette un oeil ailleurs.

ESPN raconte ainsi que pendant l’été 2021, les dirigeants ont multiplié les gestes et les recrutements pour séduire leur arrière vedette. D’abord, tout le contingent, dont Dwyane Wade, s’est rendu chez lui dans le Connecticut pour faire le point sur la saison écoulée et évoquer l’avenir. Ensuite il y a eu un départ, celui de Mike Elliott, le responsable de la préparation physique et de la santé à Utah. Officiellement, l’intéressé « a décidé de se tourner vers d’autres opportunités en dehors de la franchise » avait expliqué la direction.

En fait, selon ESPN, Mitchell n’avait plus confiance en lui, et il lui reprochait la gestion de son entorse à la cheville droite en avril 2021. Pour le remplacer, le Jazz a fait appel à Murphy Grant, devenu le préparateur physique personnel de Mitchell. Ancien responsable de la préparation physique à Wake Forest, Grant avait rencontré Mitchell, sa mère et l’un de ses agents.

Ensuite, le Jazz a recruté Irv Roland, qui s’occupait personnellement de James Harden aux Rockets. Mitchell travaillait aussi avec lui pendant l’été, et Roland a été intégré au staff de Quin Snyder. C’est lui qui s’occupe de la préparation de Mitchell avant chaque match.

Ensuite, le Jazz a décidé de prendre en charge le salaire du garde du corps de Mitchell, le dénommé Frank Donalds. Enfin, à la demande de Mitchell, le Jazz a recruté son ami Eric Paschall, en provenance des Warriors. Le Jazz s’est séparé d’un second tour de Draft pour répondre à la suggestion de Mitchell.

Autant d’éléments mis bout à bout pour créer un véritable cocon autour de Mitchell à qui il reste au moins trois années de contrat, avec une option pour une 4e. Ce qui laisse en conclure que si la direction devait faire un choix entre lui et Gobert cet été, c’est plutôt Mitchell qui serait conservé.