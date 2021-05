Frustré et énervé, Donovan Mitchell finalement de retour au Game 2

Donovan Mitchell est finalement revenu sur l’imbroglio de son absence lors du Game 1 de la série face aux Grizzlies. L’arrière du Jazz était certain de pouvoir jouer, mais le staff médical du club l’a écarté au dernier moment.

« J’étais frustré et énervé » a-t-il confié après l’entraînement du jour, auquel il a pleinement participé. « J’étais prêt. Le plus important, c’est qu’il faut qu’on avance. On a des merdes à gérer mais je comprends que vous avez des questions à poser. J’étais prêt, mais le staff a pensé que je ne l’étais pas. Il n’y a pourtant pas eu de rechute. Le plus dur, c’est que j’avais le sentiment que j’aurais dû être sur le terrain. Au bout du compte, les experts m’ont dit que non. La frustration venait de là, j’avais le sentiment d’abandonner mon équipe. »

D’après ESPN, la frustration montait visiblement depuis quelque temps chez Donovan Mitchell, qui n’était pas censé manquer cinq semaines de compétition suite à son entorse. Mais le All-Star de Salt Lake City n’a pas récupéré aussi vite que prévu, et il a donc décidé à un moment donné de plutôt travailler avec son staff personnel.

Pour Quin Snyder, qui a cité la série « Ted Lasso », il faut désormais avoir « la mémoire d’un poisson rouge » et passer à autre chose. C’est aussi le message que l’arrière a tenu à adresser à ses coéquipiers.

« On peut dire que j’étais choqué, je ne m’y attendais pas. Mais je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un expert », a-t-il expliqué. « J’ai parlé à mes gars, tout va bien entre nous, on a dépassé ça. Je suis prêt à y aller, à fond. Il faut tout de même être intelligent, et nous aurons donc cette conversation. »

Le club a ainsi officialisé la présence de Donovan Mitchell pour le Game 2 de la série, mercredi soir.

Peut-être avec une restriction en termes de temps de jeu. Mais le Jazz, qui a perdu le Game 1, à domicile, face à Memphis, aurait sans doute préféré débuter les playoffs dans de meilleures conditions…