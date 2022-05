Preview Playoffs 2022 | Boston (2) – Milwaukee (3)

D’un côté, des Celtics qui viennent de « sweeper » les Nets, de l’autre, des champions en titre qui ont perdu un membre de leur « Big Three », Khris Middleton. La dynamique n’est pas la même, et même si Milwaukee n’a finalement fait qu’une bouchée des Bulls et que l’effectif reste de qualité, les Celtics ont le potentiel pour envoyer les Bucks en vacances.

Depuis le 1er janvier, les Celtics ont trouvé la bonne formule, et contrairement aux autres formations, ils ne comptent aucun blessé. Ils ont retrouvé Robert Williams pour finir la série face aux Nets, et son retour s’est effectué en douceur. Un renfort de choix pour défier les Bucks où le trio Lopez-Giannis-Portis peut prendre le contrôle de la raquette mais aussi jouer au large. Les Celtics n’avaient pas peur d’affronter les Nets et leur coup de balai leur donne encore plus de confiance.

Pour Milwaukee, la perte de Khris Middleton s’est plutôt bien gérée mais les Bulls étaient aussi diminués, et Mike Budenholzer a choisi de grandir son cinq avec Bobby Portis, plutôt que Grayson Allen. Peut-être changera-t-il sa stratégie pour contrer Jaylen Brown et Jayson Tatum…

PRÉSENTATION DES CELTICS

Les titulaires : M. Smart, J. Brown, J. Tatum, A. Horford, R. Williams.

Les remplaçants : D. White, D. Theis, P. Pritchard, N. Stauskas, J. Morgan, A. Nesmith, S. Hauser, G. Williams, M. Fitts, L. Kornet.

Le coach : I. Udoka.

Robert Williams est de retour, et les Celtics ont retrouvé leur assise défensive avec un pivot complémentaire d’Al Hordord et ce duo mêle expérience, lecture du jeu et qualités athlétiques pour contrer Giannis Antteokounmpo. Sur les extérieurs, Jayson Tatum et Jaylen Brown seront évidemment en charge d’alimenter la marque de leur équipe, alors que Marcus Smart (élu Défenseur de l’année 2022) sera comme souvent à la baguette, pour faire tourner l’attaque des C’s et donner le ton en défense.

En sortie de banc, Ime Udoka peut également compter sur de vaillants soldats, comme les polyvalents Derrick White et Grant Williams, mais aussi sur des joueurs de devoir, comme Daniel Theis et les jeunes Payton Pritchard et Aaron Nesmith. La rotation est de 8-9 joueurs, et c’est largement suffisant en playoffs.

POINTS FORTS

– La dynamique. Auteurs d’un démarrage compliqué (11e à l’Est le 16 janvier, avec 22 victoires et 22 défaites), les Celtics se sont ensuite remobilisés pour réussir une deuxième partie de saison canon : 29-9, dont 17-5 après le All-Star Weekend si on tient compte du « sweep » face aux Nets ! Forts de la meilleure défense de la ligue et de la 6e meilleure attaque du pays, les C’s ont survolé le premier tour face aux Nets, et ils ont fait preuve de maîtrise quand il a fallu arracher une victoire à la dernière seconde. Des éléments comme Marcus Smart, Jayson Tatum ou Al Horford jouent leur meilleur basket au meilleur moment.

– La défense. Brad Stevens a construit un effectif qui colle au basket d’Ime Udoka, ancien disciple de Gregg Popovich, mais aussi ancien spécialiste défensif aux Sixers et aux Nets. Marcus Smart vient d’être élu meilleur défenseur de l’année, mais c’est tout le cinq de départ qui est impressionnant. Jayson Tatum a aussi fait de très gros progrès dans le domaine, comme on a pu le voir face à Kevin Durant. En sortie de banc, Derrick White et Grant Williams permettent de garder le même niveau défensif sur 48 minutes.

POINTS FAIBLES

– Une défense exigeante. Les Celtics changent sur tous les écrans, et la polyvalence de leurs joueurs leur permet de rarement être en difficulté sur des « match-up ». On l’a vu face aux Nets où Kevin Durant a rarement pris le dessus sur son défenseur malgré son talent et son avantage de taille. Le problème, c’est que c’est très exigeant physiquement et mentalement. Physiquement car il faut être en alerte en permanence, et que le moindre retard peut se traduire en brèche et/ou en faute. Mentalement car ça exige de beaucoup communiquer et de bien lire les écrans.

– L’adresse à 3-points. Rien de catastrophique puisque l’équipe tourne à 35% mais Boston n’a pas de spécialiste du tir à 3-points, et il n’y a pas de shooteur attitré. C’est Tatum qui fait le plus de dégâts car le duo Smart-Brown n’a clairement pas le compas dans l’oeil avec 31% pour le premier, et 21% pour le second. Les Bucks pourraient en profiter pour se concentrer sur Tatum, quitte à laisser des positions ouvertes à Smart et Brown.

PRÉSENTATION DES BUCKS

Les titulaires : G. Antetokounmpo · J. Holiday · B. Lopez · W. Matthews · B. Portis

Les remplaçants : G. Allen, P. Connaughton, S. Ibaka, J. Carter

Les blessés : K. Middleton, G. Hill

Le coach : Mike Budenholzer

POINTS FORTS

– L’expérience. Les Bucks sont champions en titre et malgré les blessures et les absences longue durée, l’équipe a gardé un bon niveau de jeu au point d’accrocher la 3e place. Finaliste de conférence en 2019, champion en 2021, la franchise du Wisconsin est habituée aux joutes du printemps. Les joueurs sont rodés, savent appuyer sur le bon bouton pour se mettre en « mode playoffs » et évoluer à leur meilleur niveau. Ils ont prouvé qu’ils savaient gérer l’absence d’un joueur majeur, comme Giannis pendant deux matches en 2021, ou Middleton face aux Bulls.

– Giannis Antetokounmpo. Le Grec a encore réalisé une saison régulière absolument énorme, digne de ses deux campagnes de MVP. Avec 29.9 points, 11.6 rebonds et 5.8 passes de moyenne, il est l’arme principale des Bucks et il est toujours aussi difficile l’arrêter. Chicago n’a jamais trouvé la parade, et dans le Game 5, il a tué le match dès le premier quart-temps. Le Grec a appris à aborder les défenses qui l’empêchent d’aller au cercle, et si ses shooteurs mettent dedans, Boston sera en danger.

POINTS FAIBLES

– L’absence de Khris Middleton. C’est la grosse tuile pour les Bucks puisqu’ils ont perdu leur deuxième meilleur marqueur, All-Star et champion olympique. C’est une perte immense des deux côtés du terrain car Middleton est un très bon défenseur, et il se serait occupé de Jaylen Brown ou Jayson Tatum. Officiellement, il n’est pas forfait pour toute la série, mais ce sera compliqué de revenir dans les deux semaines.

– Un banc affaibli. Khris Middleton absent, forcément, Budenholzer pioche dans son banc. Face aux Bulls, il a opté pour Bobby Portis, et c’est le choix qui affaiblit le plus son banc, en points, en rebond et en polyvalence. Portis a la capacité de remplacer Lopez ou Giannis, et l’équipe se retrouve avec le seul Serge Ibaka comme rotation intérieure. En fonction du premier match, peut-être que le coach des Bucks va titulariser Grayson Allen ou Pat Connaughton, et ainsi profiter de Portis comme 6e homme.

LA CLÉ DE LA SÉRIE

– La défense sur Giannis. Après avoir contenu Kevin Durant, les Celtics s’attaquent à un double MVP et au MVP des Finals 2021. Pour cela, ils possèdent trois joueurs très intéressants : Al Horford en première option, et l’intérieur avait beaucoup gêné Giannis lors du dernier match ; Robert Williams en deuxième rideau ; Grant Williams en sortie de banc. Ce sera un travail d’usure, et comme la star des Bucks est moins dangereux que Durant au large, il s’agira surtout de le freiner et de l’empêcher de prendre de la vitesse. L’idéal est donc de l’obliger à jouer sur demi-terrain, et à miser sur sa vitesse par rapport à Al Horford.

SAISON RÉGULIÈRE

Egalité 2-2

12 novembre : Boston – Milwaukee (122-113 a.p)

13 décembre : Boston – Milwaukee (117-103)

25 décembre : Milwaukee – Boston (117 -113)

7 avril : Milwaukee – Boston (127-121)

VERDICT

La machine Celtics tourne à plein régime, et elle apparaît encore plus sure de son basket après la fessée infligée aux Nets. Le panier au buzzer de Jayson Tatum lui a fait un bien fou, mais aussi à tout le groupe puisque l’équipe n’était 29e sur 30 dans l’efficacité offensive dans les matches serrés. Tout n’a pas été réglé mais ce succès, dans le premier match, a peut-être provoqué un déclic dans les têtes. Maintenant, il ne faut pas trop s’enflammer car Milwaukee, même diminué, est capable de passer ce tour. Toute la saison, les Bucks ont composé avec les blessures, et l’équipe a vite rebondi après la perte de Khris Middleton. Ce groupe a un mental inébranlable et ça peut compter s’il s’agit d’une série très défensive. Boston n’a pas douté depuis quatre mois, et on ne sait pas comment ce groupe réagira en cas de passage à vide.

Avantage tout de même aux Celtics, au complet, plus frais, et brillants défensivement. Méfiance tout de même car Giannis Antetokounmpo, à l’instar d’un LeBron James il y a quelques années, est capable de prendre la main sur une série et de faire la différence.

Boston 4-2

CALENDRIER

Game 1 : à Boston, dimanche 1er mai (19h00 en France)

Game 2 : à Boston, mardi 3 mai (01h00, dans la nuit de mardi à mercredi en France)

Game 3 : à Milwaukee, samedi 7 mai (21h30)

Game 4 : à Milwaukee, lundi 9 mai (01h30 dans la nuit de lundi à mardi en France)

Game 5* : à Boston, mercredi 11 mai (à déterminer)

Game 6* : à Milwaukee, vendredi 12 mai (à déterminer)

Game 7* : à Boston, dimanche 14 mai (à déterminer)

* Si nécessaire.