Au buzzer, Jayson Tatum évite la vengeance de Kyrie Irving !

C’est ce qui s’appelle démarrer une série en beauté ! Celtics et Nets ont livré une vraie première bataille, intense jusqu’au bout et terminée sur un tir assez improbable de Jayson Tatum. Ce dernier a ainsi répondu au coup de chaud impressionnant de Kyrie Irving dans le dernier quart-temps.

Outre les huées réservées au meneur des Nets par son ancien public encore rancunier, ce match a démarré par… quantité de fautes. Après trois minutes de jeu, les Nets, bientôt rejoints par leurs adversaires, avaient déjà atteint le cap des cinq fautes d’équipe, synonymes de pénalité. Symbole d’un match rapidement physique et intense. Kevin Durant et les Nets ont pu en témoigner en voyant la dureté de la défense des Celtics dès les premières minutes de temps. Ce festival de coups de sifflet et de passages sur la ligne des lancers-francs a toutefois permis aux deux équipes de se rapprocher de la trentaine des points inscrits après douze minutes (29-28).

Beaucoup moins haché, le second quart-temps a été marqué par le réveil de Kyrie Irving derrière la ligne à 3-points. Celui-ci répondait aux attaques de cercle de Jayson Tatum, occupé à découper le cinq de petite taille proposé par Steve Nash. L’ailier des Celtics brillait jusqu’alors par sa qualité de fixation et de passe dont Al Horford a largement profité. À la pause, les deux hommes pointaient à 29 points inscrits à eux deux. Alors que Kevin Durant était bien défendu (2/10), il a fallu des bons passages en attaque de Goran Dragic pour voir les Nets égaliser au score à la pause (61-61).

Après 17 changements de leader au score, les Celtics ont commencé à prendre sérieusement la main sur le match dans le troisième acte. Par son intensité défensive et, moins attendue, son adresse longue distance, Marcus Smart a été l’une des explications au premier écart conséquent de la rencontre (72-63). Réduits à des exploits individuels, ni Kyrie Irving, ni Kevin Durant ne sont vraiment parvenus à répondre à ce moment de la partie. Jayson Tatum en profitant pour « danser » avec Nicolas Claxton pour offrir 11 points d’avance à son équipe après trois quart-temps (96-85).

Malgré l’ascendant pris par son ancienne équipe, Kyrie Irving s’est également invité à la fête longue distance. L’ex-joueur des Celtics a monté en température pour signer un 8-0 à lui tout seul, avant d’enchaîner les pénétrations tranchantes. Avec leur meneur et une défense plus intense, les Nets ont repris les devants (102-107). Jaylen Brown et les autres ont réveillé des locaux endormis pour recoller au score. Malgré un nouveau tir primé de Kyrie Irving, Jaylen Brown trouvait encore un moyen de répondre avant que son compère ne mette tout le monde d’accord au buzzer. Quel match !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une folle dernière minute ! Le tir primé de Kyrie Irving à 45 secondes de la fin (111-114) avait tout du « dagger » en faveur des Nets. Mais non, car Jaylen Brown a facilement pris le dessus sur son homonyme Bruce pour accéder au cercle. Puis les Celtics ont enchaîné avec une énorme défense, avec un Kyrie Irving incapable de se créer de l’espace malgré une série de dribbles, contraint de lâcher le cuir à Kevin Durant en fin de possession. Après son tir « briqué », Ime Udoka a décidé de ne pas prendre son dernier temps-mort. Les Nets ont été piégés par la menace Marcus Smart à 3-points qui a trouvé Jayson Tatum coupant au cercle qui terminait avec un « spin move » puis un « lay-up » au buzzer.

– La domination au rebond des Celtics. Auteur d’une belle première période mais en concédant quatre fautes, Andre Drummond n’a quasiment pas été utilisé en seconde mi-temps. Son remplaçant Nic Claxton a bien tenté d’imposer sa taille, il n’a pas suffi dans une lutte au rebond facilement gagnée par les locaux avec notamment 14 rebonds offensifs. 14, c’est également le différentiel de rebonds en faveur d’Al Horford et ses coéquipiers. Cela donne 11 tentatives de tirs supplémentaires aux Celtics.

TOPS/FLOPS

✅ Kyrie Irving. On se doutait que ça le démangeait de faire taire son ancien public, à qui il a d’ailleurs lancé un doigt d’honneur. Et ça n’a pas raté. Dans le dernier quart-temps, il a pris feu pour inscrire 18 points avec une variété de mouvements avec le ballon. Également actif en défense, il a signé un match complet et avec peu de déchets. Sans ce tir décisif de Jayson Tatum, il aurait évidemment été l’homme du match.

✅ Jayson Tatum. Laisser le match venir à soi : l’ailier a illustré à merveille ce grand principe. Il a commencé sa rencontre en se montrant altruiste avec de bonnes séquences de distribution. Il a ensuite pris les choses en main en attaque dans le second puis le troisième quart-temps. Dans l’ultime période, l’ailier passait complétement à côté avant d’inscrire ce lay-up improbable.

✅ Marcus Smart et Al Horford. Les soldats de l’ombre dans la lumière ! Les deux hommes ont encore donné le ton en défense et ont également fait la différence en attaque en cette nuit. Le premier a enchaîné les paniers primés dans le troisième quart-temps tandis le second a fait du mal à la raquette des Nets avec sa puissance sous le cercle et sa capacité à sanctionner de loin.

⛔ Kevin Durant. 23 points avec 24 tirs… Très mauvais ratio pour la superstar des Nets qui a galéré toute la soirée pour s’offrir de bons tirs face à Jayson Tatum, Jaylen Brown ou Grant Williams. Les deux premiers cités l’ont d’ailleurs contré, sur un tir près du cercle ou sur un « jumper ». « Strippé » plus d’une fois au moment de partir en dribble, il a manqué de bonnes occasions en transition dans le dernier quart-temps, où il s’est effacé devant Kyrie Irving.

FESTIVAL DE FAUTES

18. Soit le nombre de fautes sifflées, en cumulé, aux deux équipes lors du premier quart-temps. Un record en la matière cette saison pour un premier quart-temps. Période où chaque protagoniste essaie généralement de ne pas cumuler les coups de sifflet pour éviter les mauvaises surprises trop tôt dans le match.

KYRIE IRVING ET BOSTON TOUJOURS EN FROID

Hué tout le match, chambré lors du retour aux vestiaires à la mi-temps où il a répondu par un « Fuck you », auteur d’un doigt d’honneur après un tir difficile puis d’autres gestes pour se moquer des fans qui pleuraient… Kyrie Irving espérait que le public de Boston ait tourné la page, mais ce n’était pas du tout le cas, et ça ne va pas s’arranger.

