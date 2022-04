Grâce à leur assistant Ben Sullivan, les Celtics ont beaucoup d’infos sur les Bucks

Lors du premier tour des playoffs contre Brooklyn, largement remporté par les Celtics (4-0), Kyrie Irving a reconnu que la présence d’Ime Udoka sur le banc de Boston, alors qu’il était assistant de Steve Nash à Brooklyn en 2020/21, avait eu une importance capitale pour contrecarrer les plans des Nets.

« Ime nous connaît très bien », affirmait le meneur de jeu pendant la série. « Je pense qu’il a quelques clés dans son coffre à trésor qu’il donne à ces gars. »

Les clés avant d’affronter Milwaukee au second tour, c’est désormais Ben Sullivan, arrivé dans le Massachusetts à l’issue de la saison dernière, qui en est le propriétaire puisque l’assistant d’Ime Udoka était sur le banc des Bucks entre 2018 et 2021.

Son crâne chauve et sa barbe n’étaient jamais éloignés de Giannis Antetokounmpo et le si Grec a progressé au shoot au fil des années, Ben Sullivan, qui est également de Portland comme Ime Udoka, n’y est évidemment pas étranger. « Ben a déjà été une source très importante », glisse le coach des Celtics à Mass Live.

« Avoir deux personnes qui sont familières avec l’adversaire, ça donne un petit aperçu. Mais ce n’est pas comme avoir les réponses aux questions »

Les deux franchises ont croisé le fer en playoffs deux années de suite, en 2018 et 2019. La première année, ce sont les Celtics qui ont gagné sur le fil (4-3) au premier tour, et la seconde, Giannis Antetokounmpo et sa bande ont largement dominé les débats (4-1) en demi-finale de conférence. Mais les temps ont changé depuis trois ans.

« On a sept matches pour trouver des solutions », affirme Marcus Smart. « Donc quand on a un gars qui a une expérience avec l’équipe adverse, ça aide pour préparer les matches, c’est évident. »

De plus, on sait que Mike Budenholzer et Ime Udoka sont tous deux des disciples de Gregg Popovich. Ils ont même travaillé ensemble pendant une saison dans le Texas, en 2012/13. C’était alors la dernière du coach des Bucks dans le Texas et la première d’Ime Udoka dans un rôle d’assistant.

« Ma relation avec Budenholzer remonte à loin et je le connais », raconte l’ancien assistant de San Antonio et Brooklyn. « Il s’est adapté à son équipe et a opéré plusieurs changements la saison passée et cette année, ce qui a permis de gagner le titre. Il devient un meilleur coach saison après saison. »

Avec un passif en playoffs et des coaches qui connaissent bien les Bucks, les Celtics abordent ce second tour dans de bonnes conditions. C’est le minimum alors que ce sont les champions en titre qui se présentent, même s’ils pourraient être privés de Khris Middleton pendant toute la série. Mais ça ne suffira pas.

« Avoir deux personnes qui sont familières avec l’adversaire, ça donne un petit aperçu », déclare Jayson Tatum. « Mais ce n’est pas comme avoir les réponses aux questions. On va devoir encore exécuter notre jeu, être compétitif et faire le travail sur le terrain. »