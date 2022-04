Les petits secrets d’Ime Udoka

Même si ça ne s’est pas joué à grand-chose, les Celtics arrivent à Brooklyn avec deux victoires au compteur, et une défense sur Kevin Durant qui gêne considérablement l’ailier superstar des Nets.

Pour expliquer les deux succès de la franchise du Massachusetts, Kyrie Irving avait déjà noté la continuité de ce groupe, mais il a également fait remarquer que le coach actuel de Boston… connait très bien Brooklyn.

« Ime nous connaît très bien », a ainsi expliqué le meneur, alors qu’Ime Udoka était le bras droit de Steve Nash l’an passé. « Je pense qu’il a quelques clés dans son coffre à trésor qu’il donne à ces gars ».

L’entraîneur des Celtics reconnait en effet que c’est un gros plus d’avoir côtoyé cette équipe toute la saison dernière.

« Je pense que c’est un énorme avantage d’avoir entraîné auprès de ces gars, car il y a une bonne partie des mêmes joueurs. Il y a évidemment des joueurs différents, Harden est parti, mais Durant et Irving sont ce qu’ils sont et je connais leur mentalité et leur façon d’aborder le jeu. Il y a donc des avantages à voir comment ils fonctionnent et comment ils ont été défendus dans le passé. Tout comme Steve et ce qu’ils vont faire ».

Les difficultés de Steve Nash

D’ailleurs, la presse new-yorkaise ne manque pas de noter qu’Ime Udoka domine tactiquement Steve Nash depuis le début de la série. Là où les Celtics ont mis en place des systèmes à plusieurs options, les Nets s’appuient toujours principalement sur de l’isolation pour Kevin Durant et Kyrie Irving.

Propulsé à la tête de ce groupe sans aucune expérience du coaching, parce qu’il est proche de Kevin Durant et que Kyrie Irving ne pouvait que respecter son passé de double MVP, Steve Nash est-il à la hauteur ? C’est une question compliquée car si le jeu de Brooklyn paraît simple et clairement stéréotypé, il faut bien reconnaitre que le Canadien n’a pas été aidé par les circonstances depuis son arrivée à Brooklyn. En deux ans, il a perdu ses deux bras droits sur le banc (Mike D’Antoni et Ime Udoka), devant travailler avec un groupe en constante évolution, tout en marchant constamment sur des œufs avec Kyrie Irving, mais également James Harden…

Steve Nash répète ainsi que son groupe apprend à se connaître sur le tas, et ça sera encore plus vrai s’il doit carrément intégrer Ben Simmons à son effectif en cours de série.

« Cela aide si Kevin et Kyrie ont leur stats habituelles mais ce n’est pas le seul moyen de gagner. Je pense qu’il y a beaucoup d’autres possibilités. Leurs superstars n’ont pas réussi des matchs incroyables, donc c’est un sport d’équipe, c’est un effort d’équipe et je pense que notre groupe a des tas de moyens de s’améliorer » répondait-il ainsi lorsqu’on l’interrogeait sur les pistes d’amélioration avant le Game 3, samedi soir. « C’est important pour notre groupe. C’est une nouvelle équipe, avec peu d’expériences communes qui leur permettent de passer ces batailles, en tirer des leçons et être capable d’exécuter sous un surplus de pression. »