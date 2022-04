Le chemin de croix se poursuit pour Kevin Durant…

Tenu à 23 points à 9/24 aux tirs lors de la première levée à Boston, Kevin Durant avait à cœur de rebondir pour le Game 2 mercredi soir. Mais son chemin de croix se poursuit face aux Celtics, avec une nouvelle contre-performance, avec 27 points mais à 4/17 aux tirs et 6 balles perdues…

Reconnu de tous pour son incroyable talent offensif doublé de sa taille, Kevin Durant est considéré comme un des meilleurs attaquants du monde, et pour ainsi dire, de l’histoire de la Ligue. Mais, hier soir, KD a terminé la deuxième mi-temps du Game 2 à 0/10 et 4 balles perdues, la pire mi-temps de sa carrière en termes d’adresse (saison régulière et playoffs confondus).

« On veut mettre des joueurs en opposition sur lui à chaque instant, pour prendre de la place et ne pas le laisser prendre ses aises. On essaye de le faire se précipiter un peu en lui mettant différents défenseurs sur le dos. C’est ce qu’il va falloir faire pour essayer de limiter un scoreur de haut niveau tel que lui », affirme Ime Udoka sur NBC Sports. « On veut essayer de le fatiguer et ça demande des efforts de tout le monde pour changer sur les écrans, bien connaître le plan de match et le faire shooter à 2-points sur des tirs difficiles et contestés. »

Bien équipés en défenseurs d’élite, avec Marcus Smart qui vient tout juste d’être élu meilleur défenseur de l’année évidemment mais aussi avec Jaylen Brown, Al Horford et désormais Jayson Tatum, les Celtics se relaient au chevet de Kevin Durant pour le bousculer, le déstabiliser et le pousser dans ses ultimes retranchements. Et ça marche !

« Deux ou trois gars me rentrent dedans où que j’aille. Et c’est normal en playoffs. Je vois plusieurs gars autour de moi à chaque fois que je récupère le ballon quand je me mets en place [offensivement]. »

« C’est à moi de trouver les solutions »

Intransigeante sur le cas Durant, la défense de Boston a volontiers laissé des espaces aux autres joueurs, dont Bruce Brown (23 points) et Goran Dragic (18 points) ont bien profité mais Brooklyn n’a pas pu tenir le rythme sur la longueur. Et dans le « money time », KD a encore été muselé, en ratant ses cinq tentatives de tirs en dernier quart.

« Il n’est pas à son aise », confirme Steve Nash. « Il n’a pas l’air d’avoir réussi à vraiment trouver son rythme. »

À l’inverse, Jayson Tatum et Jaylen Brown étaient eux à laise dans ce dernier quart brûlant, cumulant 17 des 29 points de leur équipe sur la période, tout en maintenant la pression sur l’ailier All-Star des Nets. Seul salut pour KD hier soir ? Son 18/20 sur la ligne de réparation qui lui a permis de sauver les apparences chiffrées.

Mais l’ancien du Thunder et des Warriors le sait bien : il va devoir changer de braquet rapidement s’il ne veut pas encore rater une nouvelle occasion de soulever le trophée tant convoité.

« Ils font du très bon boulot pour m’empêcher de scorer et pour limiter mes tirs. J’ai deux ou trois joueurs qui contestent mes tentatives et il y a toujours quelqu’un qui est dans la raquette quand je pars en dribble. Et ils envoient des prises à deux de temps en temps aussi. Ils font du bon boulot défensif. C’est à moi de trouver les solutions. »