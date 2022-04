Kyrie Irving souligne la continuité des Celtics

Une défaite au buzzer dans le Game 1, puis un revers dans le Game 2 après avoir pourtant mené pendant 40 minutes. Les Nets repartent de Boston sans aucune victoire et surtout avec beaucoup de regrets.

Kevin Durant est en difficulté depuis le début de la série quand Kyrie Irving, après une première manche réussie, a manqué son deuxième rendez-vous, avec seulement 10 points à 4/13 au shoot. Néanmoins, ce dernier a préféré mettre l’accent sur la réussite de Boston.

« Je ne suis pas surpris du tout, je pense que c’est une question de timing », analyse le champion 2016 pour Mass Live. « C’est leur moment, leur fenêtre de tir. Cette équipe a mûri. Ils ont connu des saisons et des séries ensemble, ont traversé ensemble des batailles. Ils sont réunis depuis quatre ou cinq saisons. »

Ce qui n’est évidemment pas le cas des Nets. La franchise a ainsi disputé les playoffs 2020 sans Kevin Durant ni Kyrie Irving (blessés), puis ceux de 2021 avec son « Big Three » affaibli, James Harden étant touché aux ischio-jambiers et Kyrie Irving blessé dans la série face aux Bucks. Et le club a attaqué ceux de cette saison sans le MVP 2018, transféré en février vers les Sixers, et avec Ben Simmons toujours en civil.

Entre les blessures de Kevin Durant, les transferts et le choix de Kyrie Irving de ne pas se faire vacciner, c’est la continuité du groupe qui a été torpillé pendant très longtemps. Cet effectif n’a ainsi jamais pu travailler collectivement dans les meilleures conditions. Il le paye maintenant.

« J’ai eu la chance d’expérimenter ça », rappelle Kyrie Irving. « Maintenant, je suis en face, contre une équipe en pleine santé, sauf Robert Williams. On voit la différence dans leur verve, dans leur façon d’aborder les matches. Ime Udoka a une énorme responsabilité là-dedans, ainsi que Brad Stevens. Notre identité est ce qu’elle est. On peut faire les efforts, je crois, on doit simplement le montrer, même si j’ai parlé de cohésion d’équipe. On doit tourner la page et apprendre de notre expérience actuelle. »

En disant que c’est actuellement « le moment » des Celtics, l’ancien meneur de Cleveland n’a-t-il pas déjà fait une croix sur cette série, alors qu’il n’y a « que » 2-0 et que Brooklyn va jouer deux fois de suite à domicile ?

« Boston a une expérience commune et ils n’ont pas à se soucier de ça. Je ne veux pas qu’on le fasse non plus, ni qu’on se cherche des excuses pour expliquer ce qui ne va pas pour nous. C’est le moment d’attacher nos ceintures et de préparer nos munitions. »