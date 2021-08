Ime Udoka et les Celtics piquent un assistant aux Bucks

Ime Udoka n’a pas encore terminé d’assembler son banc pour les saisons à venir. Le nouveau coach des Celtics avait déjà recruté Will Hardy et Damon Stoudamire, avant Aaron Miles et Garrett Jackson.

Et voilà qu’ESPN nous annonce un nouveau nom du côté de Boston puisque Ben Sullivan va assister Udoka dans sa nouvelle mission.

Les deux hommes se connaissent bien. Ils viennent de Portland et ont déjà travaillé ensemble à San Antonio. Puis, quand Mike Budenholzer est parti pour coacher Atlanta, il a pris Sullivan avec lui et l’a ensuite gardé en allant à Milwaukee.

Chez les Bucks, son crâne chauve et sa barbe n’étaient jamais éloignés de Giannis Antetokounmpo. Au fil des mois, Ben Sullivan a passé énormément de temps avec le MVP 2019 et 2020, pour le faire progresser au shoot notamment.

Milwaukee Bucks assistant coach Ben Sullivan has agreed to a deal to join Ime Udoka’s new coaching staff with the Boston Celtics, sources tell ESPN. Sullivan is another in a long line of well-regarded Mike Budenholzer assistants.

