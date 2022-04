Bojan Bodganovic manque le tir de la gagne, Dallas file au second tour

Il n’y aura pas de septième match entre les Mavs et le Jazz. Malgré l’ambiance hostile de la Vivint Smart Home Arena, les Texans ont fait le nécessaire pour remporter ce premier match éliminatoire à l’extérieur et ainsi s’offrir un second tour face aux finalistes en titre, les Suns.

Cette rencontre a démarré par un très long festival de maladresse avec, vu la quantité de bons tirs générés, la marque d’une certaine crispation plutôt que de défenses ayant vraiment pris le dessus sur les attaques. Jalen Brunson et Donovan Mitchell se chargeaient ainsi de se répondre à distance en attaquant chacun le cercle adverse pour alimenter la marque. En shootant un tout petit mieux que ses adversaires (36%, contre 30% pour les Mavs…), Utah s’offrait deux possessions d’avance après douze minutes sans briller (21-15).

Il a fallu attendre le second quart-temps pour voir les choses se décanter. Alors que Dorian Finney-Smith faisait apprécier ses qualités offensives et que Luka Doncic s’en allait contrer la tentative de dunk Juancho Hernangomez en contre-attaque, les locaux ont passé un 12-2 à l’approche de la pause pour s’échapper au score. Bojan Bodganovic et Royce O’Neale ont profité de l’absence de protection de cercle texane pour attaquer et donner douze points d’avance à Utah (53-41).

Un tir de la gagne raté, symbole de la saison du Jazz

Plutôt malheureux avec son tir jusqu’ici, Luka Doncic s’est montré plus entreprenant vers le cercle lui aussi. Une simple feinte à 3-points lui a par exemple permis de mettre dans le vent deux défenseurs avant de filer à l’intérieur. Puis le Slovène, avec son « stepback », s’est lancé dans un bel échange de tirs à 3-points avec Bojan Bodganovic. Dans le même temps, ses shooteurs ont commencé à sérieusement trouvé la mire de loin : Spencer Dinwiddie, Jalen Brunson, Reggie Bullock… Les Mavs ont sorti un excellent 8/12 dans cette période pour reprendre l’avantage avant l’entame du dernier quart-temps (72-77).

Alors que Maxi Kleber sanctionnait à son tour de loin, Jordan Clarkson faisait tout son possible pour maintenir Utah dans le coup. Donovan Mitchell s’y mettait aussi pour finir au cercle ou servir soit Rudy Gobert dessous, soit Bojan Bogdanovic dans le corner pour égaliser à deux minutes de la fin (94-94). Jalen Brunson trouvait encore la mire derrière l’arc en réponse avant que le pivot français ne réduise à nouveau l’écart. Avec quatre secondes à jouer, Bojan Bogdanovic héritait d’un excellent tir au buzzer, après une feinte, pour sauver la saison du Jazz : raté. Le symbole de la saison du Jazz !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Première série gagnée par Dallas depuis 2011 ! Soulagement extrême chez les Texans. Après plus d’une décennie sans passer un tour de playoffs, les voilà qui retrouvent enfin le second. Une première depuis 2011 et le titre remporté par Dirk Nowitzki et sa bande. Depuis lors, Rick Carlisle avait mené à six reprises les Mavs en playoffs sans jamais parvenir à atteindre la demi-finale de conférence. C’est désormais chose faite avec Jason Kidd, présent dans l’effectif des Mavs de 2011, qui remporte sa deuxième série en tant que coach.

– Le « small ball » punitif des Mavs. Maxi Kleber ayant puni Hassan Whiteside sur un « pick-and-pop » en début de quatrième quart-temps, Quin Snyder a décidé d’envoyer pour la première fois au charbon Eric Paschall. En réponse, Jason Kidd a baissé un peu plus la taille de son cinq en sortant l’Allemand et en misant sur Dorian Finney-Smith en guise de pivot de circonstance, finalement maintenu à ce poste jusqu’à la fin de la rencontre. Un pari payant puisque celui-ci a converti deux paniers primés dans les six dernières minutes alors que Rudy Gobert, chargé de défendre sur lui, couvrait la raquette.

– La faillite du Jazz à 3-points. La réalité de la saison régulière n’est pas celle des playoffs. Le Jazz s’était présenté comme étant l’une des équipes les plus prolifiques de la ligue en matière de paniers primés. Les Mavs ont finalement bien plus utilisé cette arme dans cette série et se sont surtout montrés plus adroits. Nouvelle illustration cette nuit avec quasiment deux fois plus de paniers à 3-points convertis par les Texans. Le Jazz a pourtant hérité d’un paquet de bonnes positions, à l’instar de ce dernier tir manqué par Bojan Bogdanovic…

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. S’il a souffert avec son tir en première période et dans le « money time », le Slovène a été essentiel dans la victoire de son équipe. En témoigne son +15 au score lorsqu’il était en jeu. Il s’est montré le plus productif dans le troisième quart-temps, là où Dallas a fait le plus mal (19-36 en leur faveur) et a surtout été à l’origine de nombreux tirs ouverts pour ses coéquipiers en raison des prises à deux du Jazz sur lui.

✅ Les lieutenants de Luka Doncic. Comme sur quasiment l’ensemble de la série, Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie se sont comportés comme les soutiens offensifs attendus de Luka Doncic. Le premier cité a encore montré sa confiance, à l’image d’un festival de dribbles dans la raquette pour se créer son tir face à Rudy Gobert. Pour accompagner cette triplette d’arrières, impossible de ne pas citer Dorian Finney-Smith, essentiel avec ses tirs primés et son activité au rebond. C’était son premier double-double dans une série où il a été très régulier.

✅ ⛔ Donovan Mitchell. À l’instar de Luka Doncic, il échoue aux portes du triple-double. Malgré sa maladresse lointaine et des ballons perdus, l’arrière a signé une bonne sortie avec un « money time » de qualité, en variant les pénétrations et la distribution, à l’image de son dernier ballon offert un peu à l’arrache à Rudy Gobert à 30 secondes de la fin. Il a toutefois montré encore trop de relâchement en défense.

⛔ Mike Conley. De son match, plutôt que de bonnes phases à la distribution, on retiendra plutôt son terrible ballon perdu à 5 secondes de la fin. En transition après une bonne défense de Rudy Gobert sur Luka Doncic, il avait pourtant une occasion en or de redonner l’avantage à son équipe. Mais plutôt que de filer au cercle avec sa main gauche, il a hésité, s’est stoppé et a fini par perdre ses appuis. Son marcher sifflé a coûté cher à son équipe même si cette dernière a hérité d’un bon tir final.

LA SUITE

Mavs : début du second tour face aux Suns, lundi.

Jazz : vacances (avant l’explosion de l’effectif ?)