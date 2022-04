Pistons – Bulls à Paris en janvier 2023 ?

La NBA avait promis de revenir à Paris dès que les conditions sanitaires le permettraient, et on peut confirmer les informations du Parisien : les Bulls et les Pistons s’affronteront en janvier 2023 à l’Accor Arena. Une information glanée lors de notre passage au United Center il y a un mois.

Selon Le Parisien, la date serait choisie : le jeudi 19 janvier. Sur le papier, c’est une affiche moins alléchante qu’en 2020 lorsque les Bucks et les Hornets s’étaient affrontés dans la capitale. À l’époque, Milwaukee était la meilleure équipe de l’Est avec le MVP en titre et on croisait Nicolas Batum du côté de Charlotte.

Cette fois, Chicago devrait débarquer avec quasiment la totalité de l’effectif actuel, même si Zach LaVine est free agent cet été. Côté Detroit, avant-dernier de la conférence Est, il y aura bien sûr Killian Hayes, qui a justement battu son record de points face aux Bulls en avril, mais aussi Cade Cunningham, Saddiq Bey et Marvin Bagley.