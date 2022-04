Record en carrière pour Killian Hayes dont l’agressivité a payé

Il l’avait déjà fait lors de sa saison rookie. À quelques jours de la fin du championnat, Killian Hayes avait signé un match face aux Bulls à 21 points en shootant à 17 reprises. Le Français a fait encore plus fort cette nuit à OKC.

Dans un affrontement entre deux des plus mauvais bilans de la ligue, le meneur a dû assumer ses responsabilités car trois titulaires habituels de l’équipe (Cade Cunningham, Saddiq Bey et Isaiah Stewart) n’ont disputé qu’un quart-temps avant d’être mis au repos. Tandis qu’une flopée d’autres joueurs majeurs étaient absents (Jerami Grant, Kelly Olynyk, Cory Joseph, Marvin Bagley III…). En gros, Dwane Casey a réduit sa rotation à seulement six joueurs.

Parmi ceux-là, Killian Hayes s’est le plus montré. « J’étais fier de sa façon de jouer. Il a montré beaucoup de leadership et fait beaucoup de choses des deux côtés du terrain », félicite spontanément son coach, qui ne regrette pas de l’avoir laissé 40 minutes en jeu.

C’était suffisamment de temps pour produire sa plus belle ligne de statistiques en carrière. Maladroit à 3-points (2/9), il a compensé par de multiples attaques du cercle, avec quantité de « floaters » convertis le plus souvent sous les yeux de son compatriote, Théo Maledon (28 points pour lui).

Régulier tout au long de la partie, il a ainsi inscrit 26 points (12/25 en tout), son nouveau record en carrière. « Atteindre la barre des 25 points est probablement le plus gros total qu’il ait atteint dans sa carrière, même en Europe », estime Dwane Casey, dont le joueur n’est effectivement pas habitué à marquer autant.

Un rôle de leader assumé

« Il a assumé le rôle de leader. Il a été bon en ne forçant pas vraiment les tirs. Il a pris de bonnes décisions à la passe. La dernière chose à laquelle Killian devra s’attaquer est son tir à 3-points mais il n’a pas refusé de prendre ces tirs », dit encore le coach selon qui ce match avait valeur de « test » pour son jeune gestionnaire.

Le natif de Floride, qui a complété sa ligne avec 8 passes, 7 rebonds et 5 interceptions, a en tout cas apprécié cette liberté et cette occasion de briller. « J’ai beaucoup bossé avec eux, il s’agit juste de faire confiance à mon travail et de l’exécuter en jeu. Il suffit d’être agressif, de jouer avec les deux pieds dans la raquette. Je sais que je peux beaucoup créer en étant à l’intérieur, que ce soit pour finir ou trouver un coéquipier ouvert. »

À voir si ce match aura valeur de déclic pour le Français qui brille parfois par son manque d’agressivité justement : seulement dix matches cette saison à dix tirs tentés ou plus. Même si l’arrivée de Cade Cunningham y est évidemment pour quelque chose.

« Les entraîneurs le disent en permanence cette année : on est encore en train de construire. Mais l’année prochaine, on va essayer de faire les playoffs. C’est la raison pour laquelle on bosse aujourd’hui puis tout au long de l’été, l’année prochaine on sera prêt », termine le 7e choix de la Draft 2020.