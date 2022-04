Les Bucks envoient les Bulls en vacances

Corrigés à deux reprises consécutives au United Center précédemment, les Bulls, menés 3-1, sont dos au mur et doivent absolument remporter ce Game 5 à Milwaukee pour maintenir en vie leurs (maigres) espoirs de qualification au deuxième tour. Sans Zach LaVine, placé à l’isolement, ni Alex Caruso, blessé à la tête pendant le Game 4, la tâche s’annonce forcément ardue.

Malheureusement pour Chicago, aucun miracle ne se produit. Sans les points du premier et la défense du second, les Bulls sont trop courts des deux côtés du terrain dès la première mi-temps, et accusent un retard déjà pratiquement impossible à rattraper à la pause : -18 (60-42) ! Malgré un bon Nikola Vucevic, les Bulls n’inscrivent que 42 points durant la première mi-temps, pendant qu’à l’inverse les Bucks déroulent (60 points).

La seconde période est bien plus équilibrée, et même remportée par Chicago (58-56), qui trouve un peu de rythme en attaque mais subit toujours la puissance de frappe des Bucks, à l’image notamment d’un Giannis Antetokonmpo qui compile 33 points et 9 rebonds en 30 minutes seulement. L’écart final est de 16 points (116-100) à l’issue du « garbage time », et Milwaukee remporte aisément ce Game 5, synonyme de ticket validé pour le second tour.

À l’exception d’une réaction d’orgueil au Game 2, les Bulls auront été écrasés dans l’ensemble dans cette série, surclassés par la qualité tant offensive que défensive des Bucks, qui retrouveront les Celtics en demi-finale de conférence. Une fin de saison assurément brutale et amère pour les hommes de Billy Donovan, dont la première partie de saison laissait présager tant de belles choses.

Mais les pépins physiques et une baisse de régime à l’approche des playoffs ont plombé les Bulls, qui ont chuté à la 6e place et ont hérité des Bucks au premier tour, face auxquels ils n’avaient pas vraiment la moindre chance.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Perdu pour perdu, les Bulls signent un record de franchise. Mal embarqués avant la rencontre à cause de l’absence de Zach LaVine, les Bulls avaient décidé d’ouvrir les vannes à 3-points, pour tenter de s’offrir une chance de mettre à mal la défense des Bucks. Avec 52 tirs extérieurs tentés, les hommes de Billy Donovan ont signé un nouveau record de franchises en playoffs. Seul problème : les Bulls n’ont converti que 15 de ces tirs (28.8%)…

Toujours pas de demi-finale de conférence. Les Bulls n’ont plus passé le premier tour des playoffs depuis 2015. Cette année-là, ils avaient justement éliminé les Bucks avant de se faire sortir par les Cavaliers de LeBron James.

TOPS / FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. En une petite demi-heure, le Grec frôle le double-double, avec 33 points (11/15) et 9 rebonds. Face aux Bulls, le double MVP s’est échauffé, avant de faire face au prochain tour à la très, très bonne défense des Celtics, qui sortent d’une série exemplaire de ce côté du terrain, particulièrement face à Kevin Durant. Le « Greek Feak » est prévenu : Boston n’est pas Chicago et ne le laissera pas prospérer si facilement.

✅ Pat Connaughton. Après Grayson Allen, c’est au tour de l’ancien joueur de Notre Dame de jouer le rôle du « super-sub ». Précieux par son adresse extérieure (6/7), comme l’ancien Blue Devil, l’ailier s’est régalé des fixations créés par Giannis Antetokounmpo dans la raquette des Bulls. Il termine à 20 points à 7/11.

✅ Bobby Portis. Le chouchou du Fiserv Forum était encore très en vue, avec 14 points et 17 rebonds. Titulaire depuis le Game 2, après la blessure de Khris Middleton au premier match, il s’éclate avec les titulaires et permet aux Bucks d’avoir un avantage de taille dans le 5 majeur.

✅ La paire Williams – Vucevic. Le pivot de Chicago a été le Bull le plus régulier en attaque durant cette série. Pour ce dernier match, il s’est battu et a tout donné, et signe un ultime double-double (19 points et 16 rebonds). Quant à Williams, il inscrit 23 points en jouant davantage au large. Prometteur pour la saison prochaine.

⛔️ DeMar DeRozan. Après une saison régulière de calibre MVP, l’ailier a pris une douche froide durant ces playoffs, face à la défense des Bucks. Jamais à l’aise en attaque à l’exception du Game 2, « Deebo » n’a pas pesé comme il l’aurait souhaité. Sa saison se termine sur une dernière sortie anecdotique : 11 points en 43 minutes, à 5/10 aux tirs.

LA SUITE

Game 1 : à Boston, dimanche à 19h