Nikola Jokic et les Nuggets survivent après un gros combat face aux Warriors

Pas de coup de balai pour les Nuggets ! Les hommes de Mike Malone ont évité l’élimination directe en s’imposant de peu devant les Californiens, face auxquels ils ont dû livrer une grosse bataille. Ils tenteront ainsi de réduire encore leur retard dans quelques jours, lors du Game 5 à San Francisco.

À peine une minute de jeu et déjà un échange musclé entre Aaron Gordon et Draymond Green, après une faute de celui-ci sur le visage de Nikola Jokic. Double faute technique pour les deux premiers cités. Vous l’aurez compris, cette quatrième manche n’a pas tardé à sentir la poudre. Les Nuggets, qui ont pourtant subi l’adresse de Klay Thompson (rapidement gêné par les fautes) dans les premiers instants, ont clairement fait monter le niveau d’intensité sur le plan physique pour défendre fort (31% des Warriors, leur pire quart-temps de la série). Bien aidés par la maladresse du « 6e homme » d’en face, Stephen Curry, les locaux s’en sont remis en attaque à un Nikola Jokic toujours intenable dans la raquette, mais également à trois points en « trailer ».

Virant de peu en tête après douze minutes (26-21), les joueurs du Colorado ont compté sur un banc bien plus efficace que celui des visiteurs. En plus d’un DeMarcus Cousins actif dans la raquette (encore sanctionné avec une faute technique discutable…), le dribbleur fou Bones Hyland a signé un petit festival avec trois paniers primés consécutifs pour offrir le plus gros avantage du match à son équipe (40-23). Les Nuggets ont davantage souffert avec le retour de la plupart des titulaires. Sans paniquer, Golden State a retrouvé de la sérénité en attaque avec Andrew Wiggins. Les shooteurs des Warriors étant peu à la fête, Jonathan Kuminga a également pu faire parler ses qualités athlétiques pour contribuer au retour des Californiens. Ces derniers terminaient tout de même à plus de 10 points (63-52) de Nikola Jokic (22 points), de son très actif lieutenant, Aaron Gordon, et des Nuggets à la pause.

Les Splash brothers et Monte Morris montent en température

Klay Thompson a connu une entame de seconde période de feu à trois points et à mi-distance mais un homme, jusqu’ici discret, s’est chargé de lui répondre : Monte Morris. Le meneur a converti cinq paniers à trois points dans la troisième période sans jamais rater la cible. Une folle adresse qui va permettre à Denver de maintenir son avance malgré les bonnes séquences de Draymond Green, à l’aise en « coast to coast » ou pour servir Stephen Curry sur le « backdoor ». Avec son 7/12 derrière l’arc dans ce quart-temps, Denver restait en tête mais toujours sous la menace des Warriors (98-89).

Et particulièrement des « Splash Brothers » car Stephen Curry, à la peine avec son tir jusqu’alors, a rejoint son compagnon de toujours, Klay Thompson, sur la voie de l’adresse. Avec un « 3+1 », il ramenait son équipe à seulement deux possessions (104-98), tandis que DeMarcus Cousins faisait du mal à Andre Iguodala de l’autre côté du terrain. Un petit jumper d’Aaron Gordon pour redonner dix points d’avance à Denver ? Réponse dans la foulée de Klay Thompson à trois points. Quelques minutes plus tard, malgré la sortie d’un très bon Draymond Green pour six fautes, les visiteurs égalisaient sur un nouvel exploit de Stephen Curry (119-119).

Ce dernier rentrait un long tir à deux points rapidement effacé par Nikola Jokic, puis Monte Morris. Avec un nouveau geste défensif décisif d’Austin Rivers, Denver s’est retrouvé avec les cartes en main pour conclure. Ce que Nikola Jokic a fait pour servir le quasi fantomatique Will Barton dans le corner pour le « dagger ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les lieutenants de Nikola Jokic ont répondu présent. Aaron Gordon, qui a beaucoup gêné Jordan Poole en défense, a rapidement trouvé ses marques et fait parler ses qualités athlétiques pour provoquer un paquet de coups de sifflet. On a apprécié sa relation poste haut – poste bas avec le pivot serbe. Derrière l’homme à tout faire du cinq des Nuggets, le MVP en titre a trouvé le soutien de Monte Morris, exceptionnel d’adresse dans le troisième quart-temps. Quelques hommes du banc ont également contribué. On pense par exemple à Austin Rivers et à ses cinq interceptions.

– La dimension physique. Ce match démarré aux alentours de 21h30 (heure française) a terminé plus tard qu’à l’accoutumée. La faute à un jeu souvent haché par la dimension physique instaurée par les acteurs qui ont, en conséquence, commis énormément de fautes. Ces nombreux contacts, couplés à quelques fautes techniques distribuées ou le verbe haut permanent de Draymond Green, ont illustré une intensité et un niveau d’engagement très élevé dans cette partie.

– Être menés 3-1, les Nuggets connaissent. En voyant Denver mené désormais 3-1, difficile de ne pas se remémorer le parcours de 2020 dans la « bulle » d’Orlando où les Nuggets avaient surmonté à deux reprises un tel écart, face au Jazz puis contre les Clippers. La grosse différence est qu’ils n’avaient pas perdu leurs trois premiers matches de la série. « Les chances sont contre nous mais on y est déjà parvenus à plusieurs reprises, alors pourquoi pas ? », a malgré tout souri Nikola Jokic à la sortie de la rencontre.

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Hormis ses sept ballons perdus, pas grand chose à enlever du match du pivot qui a autant brillé par sa puissance physique que sa finesse à la finition. Fin de série toutefois pour lui qui restait sur dix matches de suite terminés en double-double.

✅ Les « Splash Brothers ». Avec sa quatrième faute concédée à la toute fin de la première période, Klay Thompson pouvait faire grise mine. D’abord plombé par ces soucis de fautes, l’arrière a pleinement fait parler son adresse extérieure en seconde période. Maladroit pour débuter, y compris sur la ligne des lancers-francs étonnamment, Stephen Curry l’a bien imité dans le dernier acte. Mike Malone a en tout cas réussi son pari de couper l’une des têtes du Cerbère car Jordan Poole en revanche est passé à côté niveau adresse.

⛔ Le banc des Warriors. Si on ne considère pas Stephen Curry comme un remplaçant en tant que tel, et si on enlève le bon passage de Jonathan Kuminga en première période, qui n’a pas rejoué en seconde, le banc des Warriors n’a quasiment rien apporté. C’est tout l’inverse de celui des Nuggets, dont beaucoup de représentants ont terminé avec une très belle colonne +/-.

LA SUITE

Game 5 : à San Francisco, mercredi 27 avril.