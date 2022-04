« Qu’est-ce que le monstre à trois têtes dans la mythologie grecque ?« , a demandé Mike Malone à l’un de ses assistants. La réponse est Cerbère, le chien qui gardait la porte des Enfers. Le coach des Nuggets utilise cette référence pour décrire ce à quoi les Nuggets font face aujourd’hui, avec ce premier tour face aux Warriors.

Les trois « têtes » en question ne sont autres que le trio Jordan Poole, Stephen Curry et Klay Thompson. Selon Elias Sports Bureau cité par ESPN, les trois hommes sont susceptibles de rentrer dans l’histoire en devenant le premier trio d’arrières, depuis son 50 ans, à tourner à 20 points de moyenne dans une même série.

Ils pourraient également devenir le premier trio, toutes positions confondues, à boucler une série avec au moins 20 points sur chaque match tout en shootant à au moins 50% de réussite.

« L’efficacité avec laquelle ils le font est probablement plus effrayante qu’autre chose. On les fait bosser et on les pousse à prendre des tirs difficiles mais c’est leur truc. L’une des choses dont on a parlé est de savoir comment neutraliser l’un de ces monstres« , livre le coach des Nuggets.

Être plus physique face à eux

Pas une mince affaire quand on voit que le premier cité marche sur l’eau avec près de 29 points par match (67% aux tirs dont 59% de loin), le second tourne à 26 points en sortant du banc pour 25 minutes et le troisième à 22 points par match…

« Le cercle est très large pour eux en ce moment » , juge Monte Morris. « Lors du dernier match, vous avez vu que nous étions en mode attaque, que nous courions et que nous étions plus physiques. Le plus physique que nous ayons été dans toute la série. Cela les a frustrés. Ils ont perdu beaucoup de ballons sur cette séquence. On a en quelque sorte changé la physionomie du match en étant simplement physiques. »

Malheureusement pour eux, ces efforts n’ont pas payé. À voir si cette dimension physique face à ses shooteurs en feu peut faire la différence ce soir, lors d’une quatrième manche déjà éliminatoire pour les Nuggets. « C’est une question de fierté, mais on va jouer librement, prendre du plaisir, gagner et se préparer à retourner à San Francisco (pour un éventuel cinquième match). C’est notre objectif« , termine le meneur de Denver.