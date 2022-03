Le nouveau monstre à trois têtes des Warriors

Cette nuit, face à des Bucks qui restaient sur six victoires de suite, et dont les qualités athlétiques ne sont plus à démontrer, Steve Kerr avait décidé d’innover en associant Stephen Curry, Klay Thompson et Jordan Poole dès l’entame de match. À leurs côtés, Andrew Wiggins et Kevon Looney pour un cinq « small ball » très offensif. Steve Kerr a voulu tester l’association Curry-Poole-Thompson en début de match, après avoir été convaincu de leur efficacité sur des fins de rencontre. Mais aussi parce qu’il avait anticipé la stratégie des Bucks sur Curry.

« Ces trois-là jouaient vraiment bien » explique-t-il d’abord à propos du trio Moody-Curry-Thompson. « Mais j’avais le sentiment que Holiday allait rester tout le temps sur Steph, et qu’ils allaient faire des prises à deux. Donc on a eu le sentiment qu’il fallait mettre Jordan (Poole) à la place de Moses (Moody) pour se donner un deuxième créateur, et avoir davantage d’ouvertures. S’ils se mettent à deux sur Steph, Thompson et Poole peuvent enchaîner, et ça devient difficile à défendre. »

« Je ne crois pas qu’il existe d’autres joueurs que Steph qui endure autant de prises à deux ou à trois »

À l’arrivée, le pari s’est révélé payant avec un tandem Thompson-Poole qui compile 68 points tandis que les Bucks se focalisaient sur un Curry en mode altruiste : 8 points, 8 passes et seulement 7 tirs pris.

« On s’est retrouvé à quatre-contre-trois à l’opposé, et en NBA, c’est vraiment difficile de défendre si vous êtres en infériorité numérique » souligne Jordan Poole. « Quand on est capable d’avoir Wiggs et Klay pour écarter le jeu, plus Kevon qui est l’un des joueurs les plus intelligents avec qui j’ai joué, cela facilite le jeu à l’opposé. »

Même discours chez Klay Thompson, qui avait retrouvé sa patte avec 38 points à 15 sur 24 aux tirs. « Je ne crois pas qu’il existe d’autres joueurs que Steph qui endure autant de prises à deux ou à trois. Cela ouvre beaucoup mon jeu. J’apprécie l’attention qu’il génère autour de lui quand il est sur le terrain. Cela permet d’avoir de bonnes positions pour les autres. C’est possible pour tout le monde, sauf pour Steph. »

Au bout du compte, Steve Kerr est satisfait de cette formule avec trois scoreurs à l’arrière, même s’il a déjà prévenu que le retour de Draymond Green va rebattre les cartes.

« Cela a fonctionné, mais ça a marché parce que Jordan a fait un très grand match. Il a été patient. Il n’a perdu qu’un ballon. Il a été bien meilleur en défense que lors des matches précédents. Il a pris des rebonds. Il en prend six ce soir, et c’est la clé. On les a dominés au rebond. Quand Jordan joue comme ça des deux côtés du terrain, notre attaque est encore bien meilleure » conclut ainsi le technicien de la Baie.