Les Mavericks ont-ils bien joué le coup sur leur dernière possession ?

Le ciel est tombé sur la tête des Mavs en une fraction de secondes, lorsque leur avance à +4 s’est soudainement envolée, entre le 2+1 de Donovan Mitchell, les deux lancers ratés de Dwight Powell et le alley-oop de la victoire signé du tandem Mitchell-Gobert.

Battus 100-99, les troupes de Jason Kidd ont tout de même eu une possession de 11 secondes et le dernier tir pour essayer de s’en tirer. Mais la dernière tentative de Spencer Dinwiddie a à peine touché le cercle.

Comme Nate McMillan la veille après le « game winner » de Trae Young, le coach de Dallas a été interrogé sur cette dernière action, et notamment le choix un peu surprenant d’avoir remis le ballon en jeu depuis la ligne de fond et non dans la moitié de terrain adverse, comme c’est généralement le cas.

« Vous n’êtes pas obligé de le faire », a-t-il rappelé. « Je pense que tout le monde suppose que vous devez l’avancer, mais ce n’est pas le cas. Et nous avons fait ça toute l’année, et nous avons eu du succès comme ça. Et nous avons eu l’opportunité de gagner, nous l’avons juste laissée filer. Spencer a déjà réussi ce tir sur une passe de Luka. On a eu ce qu’on voulait, le ballon, c’est juste que ça n’a pas tourné en notre faveur ».

Brooklyn, le contre-exemple

Un mois et une semaine plus tôt, les Texans s’étaient effectivement retrouvés quasiment dans la même configuration sur le parquet de Brooklyn, à -1 avec 10 secondes sur l’horloge. Luka Doncic avait alors pris le temps de remonter tout le terrain et d’attendre la prise à deux afin de trouver Spencer Dinwiddie à 3-points, pour le tir de la gagne au buzzer. Luka Doncic avait expliqué que cette option permet au porteur de balle de mieux voir le jeu.

Dallas a pratiquement exécuté la même chose, à quelques détails près, puisque c’est Jalen Brunson qui a remonté le ballon avant de le passer à Luka Doncic. Quand à Spencer Dinwiddie, il a lui aussi hérité du même tir, contesté. Sauf que cette fois, il n’a pas trouvé la ficelle.

« Nous n’avons pas vraiment bien exécuté cette action. J’aurais peut-être dû dribbler davantage vers le cercle (pour libérer plus d’espace à l’extérieur). J’aurais dû avoir un meilleur tir à offrir, mais c’est dur. Nous avons un autre match. Nous devons juste en tirer des leçons et passer au suivant », a estimé Luka Doncic.

Un choix quand même discutable

Jason Kidd a également indiqué qu’il aurait voulu que le ballon soit transmis plus rapidement à Luka Doncic de la part de Jalen Brunson, un poil fataliste.

« Il aurait peut-être fallu être capable d’aller plus loin dans la peinture. Les coachs nous mettent toujours en position de jouer sur nos forces. Sur ce dernier tir, ça n’a juste pas marché, c’est tout », a glissé l’autre meneur des Mavs.

Deux interrogations demeurent tout de même au lendemain de ce match. La première concerne Spencer Dinwiddie, qui n’a pas été en rythme durant toute la soirée contrairement au match à Brooklyn, dans un contexte favorable pour lui, sur son ancien parquet.

La deuxième reste qu’à -1 avec 11 secondes à jouer, Dallas n’avait pas forcément besoin d’un tir à 3-points pour l’emporter. Et avec le temps restant et une première option rapidement prise, l’équipe de Jason Kidd aurait pu ensuite faire faute en cas d’échec et potentiellement bénéficier d’une deuxième chance, pour égaliser ou pour gagner.