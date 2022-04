Echec et mat pour Trae Young

Avant ce Game 3 face au Heat, Trae Young avait vanté les qualités d’Erik Spoelstra, comparant leur duel à une partie d’échecs. À chaque match, le meneur des Hawks doit trouver de nouvelles stratégies pour piéger les systèmes défensifs adverses. Cette nuit, Erik Spoelstra et ses joueurs étaient parvenus à limiter Young à un modeste 5/13 aux tirs.

Mais quand il a fallu reprendre l’avantage sur la dernière possession, Trae Young n’a pas hésité. Il est seul au milieu des joueurs du Heat. On le bouscule, il change de rythme, et il s’en va inscrire un « floater » à quatre secondes de la fin. Derrière, Jimmy Butler loupera le panier de la gagne, et Young est le héros de la soirée.

« Je n’avais aucun doute que si je shootais, je ne pouvais pas le manquer » a réagi Trae Young. « Sur le coup, j’ai surtout cherché à faire la bonne lecture. J’avais pris l’axe, et je regardais si quelqu’un allait aider. Franchement, s’ils avaient aidé, je pensais passer pour un shooteur. Comme ils n’ont pas aidé, je suis allé au panier. »

Pas de temps-mort pour la dernière possession

Un journaliste rebondit sur son explication, en lui disant qu’il doute que Trae Young a pensé faire une passe sur la dernière action.

« Il y a des paniers de la gagne où j’avais fait la passe. Demandez à Tony Snell… » lui rétorque-t-il.

Effectivement, la saison passée, Tony Snell avait crucifié les Raptors au buzzer sur une passe de Trae Young. Autre élément important sur cette action, l’absence de temps-mort de Nate McMillan. Ce n’est pas la première fois qu’un coach préfère laisser jouer sur une dernière possession plutôt que de prendre un temps-mort. Face à une équipe du Heat si compacte et expérimentée, il était préférable de laisser l’attaque se dérouler, avec des joueurs de Miami sur les talons, et ça a permis à Trae Young de percer la défense jusqu’au bout.

« C’était impossible pour moi de prendre un temps-mort » explique Nate McMillan. « C’était vraiment une situation idéale pour nous. À -1, clairement, il fallait y aller. Une attaque sur transition, il a pris l’axe et il a attaqué le cercle. Il n’a pas ralenti. Ensuite, Young sait ce qu’il a à faire avec un ballon et il a été capable de marquer sur cette dernière possession. »

Les félicitations d’Erik Spoelstra

Auteur de 24 points à 6 sur 14 au tirs, Trae Young a donc gagné la 3e partie face à Erik Spoelstra, et le coach du Heat le félicite.

« Young a vu un petit angle, et il a été capable de prendre un tir difficile en courant. Il donne l’impression que c’est facile, mais ce n’est pas un tir facile à réussir à pleine vitesse, tout en ayant du toucher. J’ai l’impression qu’il a touché tous bords du cercle. »

Pour Trae Young, la mission est remplie, mais il va falloir répéter ce genre d’exploit pour aller plus loin en playoffs.

« Je voulais juste ne pas perdre le ballon, et nous donner au moins une chance de prendre un tir » conclut-il. « Je dois juste continuer de faire ça. Mais ce n’est qu’un match, et il va falloir que je recommence. »