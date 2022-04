À l’expérience, les Suns récupèrent déjà l’avantage du terrain

Direction la Louisiane pour la suite de cette série entre New Orleans et Phoenix. Le tout sans Devin Booker, touché aux ischio-jambiers et qui reste incertain pour tout ce premier tour. Pour autant, même sans son arrière All-Star, c’est la meilleure équipe de la ligue qui est venue s’imposer (114-111) sur le parquet des Pelicans.

Une victoire synonyme d’avantage du terrain récupéré pour les Suns, portés quasiment toute la soirée par Deandre Ayton (28 points, 17 rebonds), avant que Chris Paul (28 points, 14 passes) ne décide, comme dans le Game 1, de faire parler son killer-instinct dans le quatrième quart-temps : 19 points !

Bousculés et diminués, les hommes de Monty Williams se remettent donc la tête à l’endroit dès le Game 3, en reprenant les commandes (2-1) de cette série, et les voilà qui mettent la pression sur les coéquipiers de Brandon Ingram (34 points, 7 rebonds) et CJ McCollum (30 points, 7 passes), en prévision du Game 4.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Sans Devin Booker, Chris Paul et Deandre Ayton ont pris le relais. En l’absence de l’arrière All-Star, le meneur et le pivot des Suns étaient pour le moins attendus : ils n’ont pas manqué de répondre présent, avec un double-double chacun. Auteur de son record de points en playoffs, Deandre Ayton a montré l’exemple comme point d’ancrage à l’intérieur durant trois quart-temps, avec son toucher et sa finition près du cercle, sur des caviars du maestro Paul. « CP3 », justement, s’est quant à lui chargé de tuer les Pelicans dans le dernier acte, avec sa maîtrise habituelle dans le money-time, et notamment à mi-distance. Un travail d’équipe.

— Brandon Ingram et CJ McCollum ont tout essayé. Difficile de reprocher grand chose à la paire Ingram/McCollum, qui a clairement fait de son mieux pour donner l’avantage aux Pelicans dans ce premier tour. Il n’empêche que, souvent esseulée et plombée par le non-match de Jonas Valanciunas, elle a dû déposer les armes devant les Suns, non sans lutter jusque dans les derniers instants. Impressionnants de maîtrise collective dans les moments chauds, les joueurs de Phoenix ont néanmoins réussi à calmer les ardeurs du tandem adverse, qui s’imaginait bien jouer un vilain tour aux visiteurs. Comme dans le Game 2…

— L’expulsion de Jaxson Hayes. C’est au milieu du second quart-temps que le pivot des Pelicans s’est rendu coupable d’un geste aussi stupide que dangereux sur Jae Crowder. À la lutte au rebond avec l’ailier des Suns, après s’être fait dunker dessus par Landry Shamet, il s’est tout simplement permis d’encastrer son adversaire, immédiatement projeté au sol. Sans surprise, il a donc hérité d’une faute flagrante de niveau II, amplement méritée et synonyme d’exclusion. Laissant son équipe sans véritable protecteur de cercle et avec encore moins de solutions à l’intérieur, pour tenter de ralentir Deandre Ayton…

TOPS/FLOPS

✅ La maîtrise de Phoenix. Ce fut tout sauf simple pour les Suns cette nuit. Mais, à l’expérience, la meilleure équipe de la ligue a fait honneur à son statut, en arrachant ce succès au forceps. Dans le sillage d’un Chris Paul toujours aussi chirurgical quand il s’agit de gérer une fin de rencontre tendue, Phoenix a constamment su prendre la bonne décision sous pression. Peu dispendieux (6 pertes de balle), capables de surmonter leur maladresse à 3-pts (4/26), en appuyant plutôt dans la peinture (64 points, contre 40 en face) et bien placés au rebond offensif, les hommes de Monty Williams prouvent là qu’ils sont à leur zénith, collectivement.

✅ JaVale McGee. Tel Deandre Ayton, le pivot remplaçant des Suns n’a lui aussi eu aucun mal à dominer le secteur intérieur des Pelicans. Il termine ainsi avec 15 points en 12 minutes, à 7/8 au shoot. Toujours débordant d’énergie et efficace sur un court temps de jeu, il continue donc de démontrer, soir après soir (ou presque), qu’il est l’élément qui manquait aux hommes de Monty Williams en sortie de banc, l’an passé, en relais d’Ayton.

✅ Devonte’ Graham. Si le banc des Pelicans n’a, dans son ensemble, pas franchement brillé aujourd’hui, le meneur a eu le mérite d’y arriver individuellement. Transparent depuis le début de cette série, il a enfin joué les étincelles en sortie de banc pour les Pelicans, sur de courtes séquences : 12 points et 5 rebonds, à 3/6 à 3-pts, en 13 minutes. Un apport précieux, à l’image de celui (plus bref) de Jose Alvarado dans le quatrième quart-temps, en soutien de Brandon Ingram et CJ McCollum. Mais cet apport s’avère finalement insuffisant…

⛔ Le duo Valanciunas — Nance Jr. Si les Suns ont autant dominé dans la raquette, c’est en grande partie à cause des prestations ratées de Jonas Valanciunas et Larry Nance Jr. au poste de pivot. Constamment mis à l’amende en défense par Deandre Ayton et JaVale McGee, les deux intérieurs des Pelicans n’ont également rien apporté en attaque : 6 points (à 1/5 aux tirs et avec 11 rebonds) pour Valanciunas ; 2 points (à 1/8 aux tirs, dont 0/4 à 3-pts, et avec 4 rebonds) pour Nance Jr. Juste calamiteux, du début à la fin.

⛔ Landry Shamet. Davantage responsabilisé par son coach, pour combler l’absence de Devin Booker, il n’a pas réussi à peser sur cette rencontre. Très maladroit (2/7 aux tirs, dont 0/5 à 3-pts…), peu influent au scoring (5 points) et dominé à tour de rôle en défense par CJ McCollum et Devonte’ Graham, voire Brandon Ingram, l’arrière des Suns s’est troué sur ses 30 minutes de temps de jeu. Minutes récoltées grâce à la menace qu’il représente toujours derrière l’arc. En revanche, il sera au moins parvenu à signer l’une des actions de la soirée : un poster-dunk terrible sur Jaxson Hayes, en transition, avant la mi-temps !

LA SUITE

Game 4 dans la nuit de dimanche à lundi (03h30), toujours à New Orleans.