Quitte à perdre, Denver veut quitter les playoffs « en beauté »

Cette nuit, les Nuggets ont perdu un septième match de suite en playoffs. Balayés l’an passé par les Suns, les coéquipiers de Nikola Jokic ont encaissé une 3e défaite de suite face aux Warriors. Le MVP 2021 n’a toujours pas grand chose à se reprocher, même si sa perte de belle coûte cher dans le finish. Pour Mike Malone, on a vu un tout autre visage de son équipe, et malgré la défaite, c’est le plus important.

« Je vais le dire : je ne pourrais pas être plus fier de ce groupe. J’ai adoré notre manière de nous battre » souligne le coach de Denver. « Mais est-ce qu’on va laisser tomber ou est-ce qu’on va se battre comme des chiens pour revenir à Golden State ? Ce soir, on s’est donné une chance de gagner. Ce qu’on n’avait pas réussi à faire à Golden State. »

« Il y a des valeurs non négociables »

Comme les Raptors, les Nuggets veulent éviter un « sweep » devant leur public, et cette nuit, tout s’est joué sur des détails, sur quelques tirs, une interception, un lancer-franc…

« C’est un équilibre délicat, non pas entre la vie et la mort, mais la réalité, c’est qu’on ne veut pas être menés 3-0 face à une équipe aussi puissante que Golden State » poursuit Malone. « Quitte à perdre, je vais le faire en beauté ! J’y vais avec des gars qui vont se battre et tout donner sur le terrain. Je ne veux pas avoir de regrets de ne pas avoir essayé. Il y a des valeurs non négociables : se donner à fond, se battre, être agressif et être discipliné, que ça marche ou que ça rate. Si vous apportez cela au jeu, alors vous contribuez de manière positive. »

Le problème pour Malone, c’est que les Nuggets ne peuvent rivaliser à armes égales. Jamal Murray et Michael Porter Jr ne sont pas là, et il ose une métaphore automobile : « On est dans une Pinto (ancienne Ford) et ils sont au volant d’une Maserati« .

Une analogie qui a fait sourire Steve Kerr : « Je n’ai possédé aucun de ces modèles« .