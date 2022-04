Les Nuggets ont réagi. Ils ont pu compter sur un Nikola Jokic de gala, sur un banc productif, sur un Aaron Gordon enfin agressif, et sur 42% d’adresse à 3-points. Ils ont aussi dominé le rebond offensif mais leur défense a de nouveau pris l’eau face à des Warriors qui ont distribué 29 passes décisives et marqué 55% de leurs tirs pour prendre un avantage décisif dans cette série.

Malgré un ajustement défensif de Mike Malone qui débute avec Aaron Gordon sur Jordan Poole, le meneur des Warriors, au même titre que Klay Thompson, commencent en trombe. Golden State fait la course en tête mais 12 points de Nikola Jokic et la bonne rentrée du duo Austin Rivers – DeMarcus Cousins permettent aux Nuggets de s’accrocher (34-32).

Cousins confirme son bon passage mais les Warriors sont insolents d’adresse. Derrière le 3/3 à 3-points de Gary Payton II, ils passent un 14-4 à leur adversaire (61-49). Trois ballons perdus de Stephen Curry permettent à Denver de répondre par un 10-2 mais le double MVP se rachète avec un tir primé et un 2+1 pour mettre son équipe à +10 (69-59).

Dos au mur, les Nuggets débutent le troisième quart-temps sur un 21-6 derrière l’adresse de Will Barton et de Monte Morris, l’impact de Nikola Jokic, et une défense qui ralentit enfin les Warriors (80-75). Sans paniquer, les « Splash Brothers » répondent par un 7-0 mais les nombreuses pertes de balle des Californiens permettent à Bones Hyland de garder les Nuggets devant (89-87).

Un 2+1 de Poole suivi deux nouveaux tirs primés de Klay Thompson remettent immédiatement Golden State devant avec six minutes à jouer (103-99). Un Jokic de gala prend alors ses responsabilités et inverse la tendance. Denver prend deux points d’avance mais la défense des Warriors hausse le ton. Derrière un Draymond Green omniprésent, elle garde les Nuggets pendant plus de trois minutes alors qu’Andrew Wiggins, Jordan Poole et Stephen Curry climatisent la Ball Arena pour de bon !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les ajustements défensifs de Mike Malone. Si le premier ajustement pour les Nuggets est venu dès la première seconde du match avec Aaron Gordon sur Jordan Poole et Monte Morris sur Klay Thompson, c’est surtout l’utilisation de Nikola Jokic, très bas sur les pick & rolls lors des deux premiers matchs, qui a eu le plus d’impact. Le pivot serbe était cette nuit agressif à la hauteur de l’écran pour empêcher Poole, Curry et Thompson de rentrer dans leurs tirs. On a également vu Jokic sur Gary Payton II pour pouvoir venir en aide mais c’est bien leur agressivité sur porteur et sur les pick & rolls qui a rendu la vie des Warriors un peu plus difficile.

– Les seconds couteaux de Denver répondent présent. L’adage veut qu’en playoffs les remplaçants jouent toujours mieux à domicile. Cette règle s’est confirmée cette nuit pour les Nuggets. Mike Malone a pu compter sur 31 points de son banc alors qu’Aaron Gordon est enfin entré dans sa série en étant agressif vers le cercle et en utilisant le manque de respect de Golden State pour son tir extérieur pour prendre exemple sur Draymond Green et poser des écrans pour libérer ses coéquipiers.

– Le trio Curry – Poole – Thompson encore et toujours trop fort ! Malgré le bon match de Denver, leur défense a tout de même souffert face aux « Super Splash Brothers ». Comme lors des deux premiers matchs, Stephen Curry, Jordan Poole et Klay Thompson ont fait tourner en bourrique la défense adverse. Thompson en particulier a trouvé la mire à chaque fois que Denver semblait prêt à faire le break. Avant le début de la série, on savait que les Nuggets n’avaient pas de solution miracle face à la base arrière des Warriors et cette dernière n’en finit plus d’exposer les limites de leur adversaire.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. De nouveau dans un rôle de sixième homme de luxe, le double MVP a continué sur sa lancée du Game 2 en scorant 27 points à plus de 50% de réussite en 30 minutes. Il a perdu 4 ballons mais a également délivré 6 passes décisives.

✅ Jordan Poole. Comme son leader, Jordan Poole a lui aussi ajouté 27 points à 9 sur 13 aux tirs. Il a été décisif en dernier quart temps et s’est facilement joué de la défense d’Aaron Gordon.

✅ Klay Thompson. Le dernier « Splash Brother » a été fantastique, marquant 26 points à 6 sur 13 de loin. Il a lui aussi terminé à plus de 50% de réussite aux tirs.

✅ Draymond Green. De nouveau omniprésent des deux côtés du terrain, il a terminé avec 10 passes décisives et de nombreux stops défensifs décisifs sur Nikola Jokic dans les trois dernières minutes.

✅ Nikola Jokic. Le Serbe a tout tenté. Il a marqué 37 points à 14 sur 22 aux tirs, a été agressif, a pris 18 rebonds, fait 5 passes décisives mais ce n’était pas suffisant pour offrir la victoire à son équipe.

⛔ Monte Morris – Will Barton. La base arrière des Nuggets a fini à 9 sur 24 aux tirs et a manqué d’impact pour contre carrer le trio de Golden State.

⛔ Andrew Wiggins. Après deux bons matchs, Andrew Wiggins a été plus en retrait cette nuit mais il a marqué un tir primé décisif pour mettre les Warriors devant au score dans les dernières minutes.

LA SUITE

Game 4 : rendez-vous dimanche, à 21h30, pour peut-être l’ultime rencontre de la série…