Mike Malone en appelle aux lieutenants de Nikola Jokic

Mike Malone a passé ces deux derniers jours à analyser tous les points défaillants, qui ont conduit à deux revers sans appel sur les deux premiers matchs de la série entre Denver et Golden State. Le premier enjeu a été de faire redescendre la pression dans ses rangs après la fin du Game 2 marquée par l’expulsion de Nikola Jokic et l’embrouille entre Will Barton et DeMarcus Cousins.

Les joueurs ont pu en discuter dès la fin du match est l’incident est désormais clos.

« On a évacué ça avant de reprendre l’avion. On a géré ça en interne et maintenant on va de l’avant », a confirmé le coach des Nuggets. « On est ensemble. On va bien. On a passé ça. On va se présenter au prochain match en ne faisant qu’un. Il ne reste rien de ce qui s’est passé durant ce match ».

Sur le plan du jeu maintenant, les soucis ont également été majeurs, le « Fast Five » et la confirmation du talent de Jordan Poole pour épauler les « Splash Brothers » au scoring. Autre problème, et pas des moindres, le rôle que joue Draymond Green, dans la bonne défense des Warriors en général et sur sa façon de contenir Nikola Jokic en un-contre-un en particulier.

« Draymond nous a vraiment fait du mal », confirme Austin Rivers. « Les gens ne le remarquent pas vraiment. Mais Draymond nous a vraiment fait du mal. Il contrôle le tempo, il leur donne tous ces tirs et il prend le dessus sur Jokic ».

Plus d’agressivité et de prise d’initiative

Pour Mike Malone, le salut de l’attaque de Denver passera par la capacité des joueurs entourant Nikola Jokic à élever leur niveau.

« Draymond Green ne défend littéralement sur personne. Il agit comme une sécurité sur le terrain. Nous devons donc trouver un moyen d’être efficaces et de leur faire payer leurs choix. Et jusqu’à ce que nous le fassions, il sera très difficile pour Nikola de s’en sortir quand il aura trois gars autour de lui et qu’ils se diront : ‘Nous allons faire en sorte qu’un autre de vos gars nous domine’. »

Avec les absences de Jamal Murray et Michael Porter Jr, les opportunités de diversifier le jeu d’attaque des Nuggets se retrouvent amoindries. Sur les deux premiers matchs, Denver a souffert de sa maladresse à 3-points. Mike Malone a également pointé du doigt un certain manque d’agressivité, notamment chez Aaron Gordon, dont le rôle et l’impact seront primordiaux ce soir après deux matchs très discrets de sa part.

« Nous avons parlé avec Aaron aujourd’hui, sur les différents moyens de répondre à leur manière de défendre sur lui et comment il peut non seulement se faciliter la tâche lui-même mais aussi aider ses coéquipiers », a ajouté Mike Malone. « Je pense que cela commence par un niveau d’agressivité. Soyez agressifs ! Nous avons des gars qui attrapent le ballon dans la raquette, et qui, sans même regarder le cercle, le ressortent au large. Soyez agressifs, faites une action, allez au panier, allez sur la ligne des lancers-francs. Quand vous avez deux équipes talentueuses, c’est l’équipe la plus agressive qui gagnera. Si cet aspect ne change pas, nous n’avons aucune chance de gagner un match dans cette série ».

Voilà les Nuggets prévenus !