Draymond Green joue aux échecs avec Nikola Jokic

Avec 25 points, 10 rebonds, 6 passes et 3 interceptions dans le Game 1 contre les Warriors, Nikola Jokic a réalisé un match solide, mais loin de son meilleur niveau, voire presque moyen vu sa carrière en playoffs. C’est dire si le MVP 2021 évolue dans une autre dimension puisqu’une telle ligne de statistiques suffirait à 95% des joueurs NBA pour un match de playoffs à l’extérieur.

Mais le pivot de Denver n’a pas su totalement dominer les intérieurs des Warriors, qui, eux, ont bousculé le Serbe. Les arbitres n’ont accordé que deux lancers-francs au joueur de Denver, ce qui a provoqué la frustration de ce dernier et de son coach.

« Les gens vont dire que c’était génial », commence Draymond Green pour NBC Sports, en évoquant la défense californienne dans cette première manche. « J’ai plutôt la sensation qu’il va essayer de sortir un match à 40 points, 15 rebonds et 15 passes dès la prochaine rencontre. J’ai le sentiment qu’il est énervé et qu’il va débarquer avec un esprit de vengeance. »

« Quand je défends sur lui, je joue aux échecs »

Si la défense des Warriors continue à ne pas vouloir faire prise à deux sur Nikola Jokic, nul doute qu’il va effectivement tenter d’imposer ses qualités en attaque, pour sanctionner encore davantage Kevon Looney et Draymond Green justement.

Même avec une grosse performance, et des officiels assez souples avec eux, Draymond Green, ancien meilleur défenseur de l’année, et ses coéquipiers ont tout de même encaissé 25 points de la part de Nikola Jokic…

« On doit lui rendre les choses compliquées », poursuit le triple champion. « Quand on joue contre un grand joueur, on sait qu’il va marquer, qu’il va inscrire ses 25 points. On n’éteint pas un grand joueur. Il n’est pas le MVP de la saison passée par hasard, voire celui de cette année encore. C’est un joueur incroyable, hallucinant, contre lequel il est très difficile de défendre. Quand je défends sur lui, je joue aux échecs. Ce n’est pas seulement une bataille physique au poste, il y a plusieurs jeux à jouer dans le même match face à un joueur comme lui. »