Nikola Jokic frustré par l’arbitrage

« On ne peut pas battre les Warriors et nous-mêmes dans le même match. » Les mots de Michael Malone résument en partie la rencontre des Nuggets à Golden State. En perdant dix ballons, transformés en 21 points, et en laissant les Warriors inscrire 21 points sur rebond offensif, les joueurs de Denver se sont tirés de nombreuses balles dans les pieds.

Mais le coach n’avait pas que les erreurs de ses troupes dans le viseur. Il a aussi regretté les absences des arbitres, qui ont laissé les défenseurs californiens imposer leur physique à Nikola Jokic sans les sanctionner.

Le pivot de Denver a terminé la rencontre avec seulement deux lancers-francs tentés, alors qu’il n’a pas eu à subir des prises à deux constantes. Il a pu jouer le un-contre-un et a shooté 25 fois, mais les coups de sifflet ne sont pas venus…

« Jokic a joué 34 minutes, a été agressif et n’a shooté que deux lancers-francs », rappelle le coach des Nuggets en conférence de presse. « On doit regarder les vidéos pour voir comment ils ont fait, car ils ont été très efficaces pour l’empêcher d’aller sur la ligne. Même si on a beaucoup tiré sur son maillot aussi. »

Kevon Looney et Draymond Green (deux fautes chacun) n’ont en effet jamais hésité à bousculer le MVP 2021, qui a terminé avec 25 points, 10 rebonds et 6 passes. Au fil du match, face à cette intensité, qui flirtait avec la limite, Nikola Jokic a réclamé des fautes aux arbitres. Sans succès.

« Si je réponds, je vais prendre une amende », répond le Serbe, quand on lui demande s’il trouve que le match a été arbitré différemment que d’habitude. « Donc je ne vais rien dire. Est-ce que c’était plus physique ? Oui. Mais je ne peux rien dire de plus. »

Dans le détail, on remarque que les deux équipes ont commis le même nombre de fautes, 22 chacune. Mais les Warriors ont shooté 29 lancers-francs, contre 13 pour les Nuggets.