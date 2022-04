L’embrouille Barton-Cousins et l’expulsion de Jokic, symboles de Nuggets au bord de la rupture

Entre l’expulsion de Nikola Jokic, une lourde défaite et une embrouille entre Will Barton et DeMarcus Cousins, les Nuggets ont vécu une soirée très compliquée. Pour Mike Malone, il est essentiel de rester soudés au lieu de perdre ses nerfs, et de se désunir. L’équipe a accroché cette 6e place par sa solidarité et son esprit de groupe, et c’est impossible de tout gâcher dès l’entrée en playoffs.

« Nous devons nous serrer les coudes. Et surtout, nous devons rester unis. Nous ne pouvons pas nous diviser dans les moments difficiles. C’est notre défi quand les choses deviennent difficiles, trouver un moyen de garder le cap » prévient le coach de Denver. « Je veux juste m’assurer qu’au moment où nous prenons l’avion ce soir pour rentrer chez nous, nous prenons cet avion ensemble, en ayant en tête que nous avons une chance d’obtenir notre première victoire à domicile dans quelques jours. C’est ce qu’on veut. »

« Si nous nous nous divisons, nous n’avons aucune chance de gagner un match dans cette série »

Un journaliste revient alors sur cette altercation entre Will Barton et DeMarcus Cousins, séparés par leurs coéquipiers lors d’un temps-mort.

« C’est comme ça… Sans entrer dans les détails, c’est juste que personne ne veut se faire botter le cul à la télévision nationale. Cela fait deux matchs de suite où on est dans le match, puis en un claquement des doigts, on explose. Donc je pense que c’est juste de la frustration » assure Mike Malone. « DeMarcus, Will et le reste de l’équipe… Nous avons une équipe soudée, donc nous devons juste mettre à plat les choses, comme je l’ai dit, juste trouver un moyen de rester soudés peu importe ce qui se passe, de bonnes ou de mauvaises choses. Il faut trouver un moyen de garder le cap, de rester ensemble, parce que c’est la seule chance que nous ayons d’être compétitifs dans cette série. Si nous sommes dispersés, si nous nous nous divisons, alors nous n’avons aucune chance de gagner un match dans cette série. »

Interrogé sur cet accrochage, Will Barton trouve qu’il y a « des choses débiles qui ne l’amusent pas« . « C’est juste des conneries qui se sont produites sur le banc et que je ne devrais pas tolérer. Je ne peux pas laisser cela se produire dans la série, dans les playoffs, dans le sport. Je dois être meilleur que ça. »

Autre événement de la soirée, l’expulsion de Nikola Jokic au milieu du 4e quart-temps. Ce n’est évidemment pas bon signe quand son meilleur joueur prend deux techniques et rejoint les vestiaires avant tout le monde.

« C’est comme ça… Je ne suis pas censé réagir comme ça, et je ne vais plus le faire » promet Nikola Jokic. « J’ai entendu la gifle, et c’est pour cela que j’ai réagi. L’arbitre a dit que ce n’était pas une faute, et c’est son point de vue. »

Sur la première faute technique, Gary Payton II lui donne une tape sur les fesses. « Il n’a pas besoin de faire ça, et j’ai réagi » ajoute le MVP 2021.

De manière plus générale, que pense-t-il des propos de Mike Malone sur le groupe qui se fissure au plus mauvais moment ?

« J’ai dit aux gars avant même que nous disputions le premier match, que nous allions perdre ensemble, et que nous allions gagner ensemble. Pour moi, je reste aux côtés des gars et j’espère toujours me battre avec eux. Pour moi, nous ne sommes pas divisés. »