Stephen Curry et Jordan Poole font exploser la défense des Nuggets

Le Chase Center n’en croyait pas ses yeux. Après 18 premières minutes dominées par Denver et Nikola Jokic, les Warriors ont passé le turbo grâce au « Fast Five » de Steve Kerr. Draymond Green a été impérial en défense alors que Stephen Curry et Jordan Poole ont rivalisé d’insolence pour ridiculiser une défense des Nuggets K.O. debout.

Avec un Nikola Jokic agressif qui double son total de lancers-francs du premier match lors des deux premières minutes, les Nuggets prennent rapidement onze points d’avance (26-15). Les entrées de Stephen Curry, de Gary Payton II, et d’Otto Porter Jr permettent cependant aux Warriors de finir le premier quart-temps sur un 10-0 (26-25).

70 points inscrits en 18 minutes !

Le manque d’intensité de Golden State, qui laisse de nombreux tirs ouverts, permet aux Nuggets de répondre par un 14-2 grâce au duo Monte Morris – DeMarcus Cousins (43-31). C’est Draymond Green qui réveille ses partenaires alors que Steve Kerr lance son nouveau cinq à trois arrières. Le résultat est sans appel. Les Dubs infligent un 16-0 aux Nuggets et terminent la mi-temps sur un 26-8 super sonique pour virer en tête (57-51). C’est le même scénario que dans le Game 1 avec ce nouveau « cinq de la mort ».

Le momentum des Warriors se poursuit avec un troisième quart-temps qui frôle la perfection. 44 points à 66% aux tirs, 7 tirs primés, 9 passes décisives, 0 balle perdue, et 31 points pour le trio Jordan Poole – Stephen Curry – Klay Thompson qui fait voler en éclats la défense de Denver pour prendre 22 points d’avance (101-79). À cheval sur les deux mi-temps, les Warriors viennent de planter 70 points en 18 minutes, ils filent vers une victoire facile pour mener 2-0 dans la série.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nikola Jokic, seul contre une armée de Warriors. Draymond Green l’avait anticipé et Nikola Jokic ne l’a pas fait mentir. Le MVP est entré dans le match en attaquant Kevon Looney sans relâche et en provoquant deux fautes de suite du pivot pour aller deux fois sur la ligne des lancers. Les douze points du Serbe en premier quart-temps ont permis aux Nuggets de prendre onze points d’avance mais ce dernier est beaucoup trop esseulé. Les Warriors ont utilisé la même stratégie défensive, jouant Jokic principalement en un-contre-un et en venant aider tard. Si Jokic a noirci la feuille de match, ses coéquipiers ont terminé la rencontre à 41% aux tirs avec un score final largement compensé par un long « garbage time ». Insuffisant pour espérer quoi que ce soit dans cette série.

– Draymond Green en détonateur Comme lors du Game 1, les Warriors ont entamé la rencontre au ralenti et sans une intensité défensive digne des playoffs. Les Nuggets les ont dominés au rebond offensif et leurs nombreuses erreurs défensives ont donné plusieurs paniers ouverts à leurs adversaires. Comme souvent dans cette situation, c’est Draymond Green qui a tiré la sonnette d’alarme en faisant monter la température en défense. Passage en force, interception, rotations décisives, l’âme des Warriors a changé la teneur du match, permettant à son équipe d’inverser la tendance. En deuxième mi-temps, c’est sa défense pot de colle sur Nikola Jokic qui a fait péter les plombs au Serbe qui a écopé d’une deuxième faute technique, synonyme d’expulsion.

– Et le trio Poole – Curry – Thompson allume la mèche ! Mené 43-31 avec sept minutes à jouer en deuxième quart temps, Steve Kerr a de nouveau opté pour son « Fast Five », composé de Stephen Curry, Jordan Poole, Klay Thompson, Andrew Wiggins, et Draymond Green. Comme lors du Game 1, la vitesse, le mouvement et l’adresse de ce cinq ont réduit la défense de Denver en lambeaux. En 18 minutes, à cheval sur la fin du deuxième quart-temps et le troisième quart-temps, les Warriors ont infligé un 70-38 à leur adversaire dans un Chase Center aux anges ! Lors de cette séquence, Jordan Poole et Stephen Curry ont tour à tour dégoûté des Nuggets beaucoup trop lents, alors que Klay Thompson est venu ajouter des tirs à mi-distance et à 3-points pour couronner le tout. Le trio a terminé la rencontre avec 84 points à 60% de réussite aux tirs !

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. De nouveau dans un rôle de sixième homme de luxe, le double MVP avait retrouvé sa patte et ses jambes pour planter 34 points à 12/17 aux tirs, dont 5 sur 10 à 3-points… en 24 minutes !

✅ Jordan Poole. On n’arrête plus Jordan Poole ! Dans un style similaire à Curry, il a disséqué la défense adverse avec une insolence déconcertante pour faire rugir le Chase Center. Il inscrit 29 points à 10/16 aux tirs, dont 5 sur 10 de loin, tout en ajoutant 8 passes décisives et 5 rebonds.

✅ Draymond Green. Ne vous fiez pas à sa ligne de statistique somme toute modeste (6 points, 6 passes, 3 rebonds, 3 interceptions), Draymond Green a encore été partout cette nuit pour diriger le mouvement de l’attaque des Warriors et pour s’occuper de Nikola Jokic, tout en assumant aussi des rotations exceptionnelles.

✅ ⛔Nikola Jokic. Le Serbe a fini en double-double (26 points, à 9 sur 20 aux tirs, et 11 rebonds) et il a de nouveau été le meilleur des Nuggets. Mais son manque de mobilité en défense continue d’être exploitée par la vitesse des Warriors. Frustré, il a été exclu au milieu du 4e quart-temps après avoir écopé d’une deuxième faute technique.

⛔Aaron Gordon – Will Barton – Jeff Green. Les trois titulaires ont terminé à 9 sur 27 aux tirs, incapable de faire payer les impasses de la défense des Warriors. S’ils n’arrivent pas à aider Nikola Jokic, les Nuggets pourraient rapidement se trouver en vacances.

LA SUITE

Game 3 : dans la nuit de jeudi à vendredi, à 04h00