Le patron des Warriors égratigne la stratégie des Lakers

Après le départ de Kevin Durant, puis les deux graves blessures de Klay Thompson, d’aucun pensait que les Warriors mettraient plusieurs années à retrouver les sommets. Mais à Golden State, on a toujours eu le nez fin à la Draft, et les sélections de Jordan Poole puis de Jonathan Kuminga prouvent que l’avenir est prometteur. Les ajouts d’Otto Porter Jr, Nemanja Bjelica et bien sûr d’Andrew Wiggins permettent aujourd’hui de viser le titre après deux ans sans playoffs.

« C’est l’équipe qu’on paie » résume Joe Lacob, le propriétaire de la franchise. « Cette saison, on n’a jamais vraiment eu tout le monde en même temps. Donc je suis très heureux de les voir jouer tous ensemble. On n’avait jamais pu les voir à l’oeuvre, et je pense que c’est excitant à voir. »

Objectif : être bon aujourd’hui et demain

Le plus excitant, c’est sans doute de voir que Jordan Poole possède un talent fou, et qu’il peut déjà évoluer au niveau de Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson et Andrew Wiggins. Pas besoin d’aller chercher une superstar comme en 2016.

« La chose qui me rend le plus heureux, c’est la révélation de Jordan Poole. Il est juste incroyable ! Il est sans contestation possible notre meilleur joueur depuis un mois et demi. Il éclot vraiment, et il possède un talent incroyable. »

L’autre satisfaction, c’est de voir que les joueurs ont adopté le Chase Center et que l’ambiance est déjà bouillante. Impossible de faire oublier l’Oracle Arena mais la transition s’est effectuée sans heurt, et les retours des spectateurs et des joueurs sont très bons.

Tous les voyants sont au vert, et la nouvelle génération est déjà là avec Poole donc, mais aussi Kuminga, Moses et bientôt Wiseman. Comme au début des années 2010, Golden State reconstruit par la Draft. Sauf que le trio Thompson-Green-Curry est toujours là, et qu’il a encore de belles années devant lui. Est-ce que ça contraint les dirigeants à avoir deux projets en parallèle ?

« Il y a quelques équipes, que je ne vais pas nommer, qui ont tout misé sur des anciens »

« Je vous laisse faire cette conclusion » répond Lacob. « Vous savez quel est mon point de vue depuis le début, ainsi que pour le GM (Bob Myers) et le reste du groupe. Je ne vois pas deux projets différents. Je vois ça comme le projet d’avoir la meilleure équipe pour aujourd’hui et demain. Il faut penser aux deux, et j’y crois vraiment. »

Une stratégie différente d’autres franchises prestigieuses qui n’ont qu’une vue à court terme ou qui préfèrent miser sur des anciens. Evidemment, on pense aux Lakers…

« Il y a quelques équipes, que je ne vais pas nommer, qui ont tout misé sur des anciens. Et les joueurs âgés se blessent. C’est quelque chose qu’il faut avoir en tête. Imaginons que nous aurions transféré tout nos jeunes pour un joueur, et il se blesse. Pour l’année. A chaque fois que vous avez plus de 30, 32 ou 35 ans, on se blesse. Ce sont les stats. De notre côté, Jordan Poole se révèle à 22 ans, et Kuminga est incroyablement talentueux. Il n’a pas beaucoup joué dans la série, mais je pense qu’il aura un rôle. Il y a James Wiseman qui va revenir l’an prochain. Il y a Moody… Je pense simplement qu’on est prêt pour l’avenir, tout en étant vraiment bon dès aujourd’hui. »