Klay Thompson : « Avec tout ce que j’ai traversé, j’apprécie vraiment les soirées comme celle-ci »

Soir après soir, Klay Thompson montre des « flashs » du joueur qu’il a été. La nuit passée face aux Kings, l’intensité de cette lumière a été plus importante que les autres soirs. ESPN rapporte qu’avant la rencontre, Bob Myers avait assuré que l’arrière était en avance sur le plan physique depuis son retour de blessure. Et que sur le plan technique, au tir, ça viendrait avec le temps.

Le dirigeant n’imaginait sans doute pas ce qui allait suivre. Klay Thompson, qui n’a pas eu connaissance des commentaires de son GM avant d’entrer en jeu, a converti ses sept premiers tirs. Il a notamment profité des passes pour reverser le jeu de Stephen Curry (parfois à haut risque !) pour sanctionner dans les corners.

Trouver le bon rythme

Avec quatre paniers primés dans le seul second quart-temps, il a inscrit la majorité de ses 23 points (8/11 aux tirs dont 7/9 de loin) dans cette période. Sa réussite à 3-points lui a d’ailleurs permis de dépasser Kobe Bryant à la 20e place des shooteurs les plus prolifiques de l’histoire (1 829 tirs convertis).

« Ça fait un bien fou », s’enthousiasme le meilleur marqueur des Warriors sur ce match. « Avec tout ce que j’ai traversé, j’apprécie vraiment les soirées comme celle-ci. L’aspect tir est tellement sympa, et quand tu vois que travailler dur porte ses fruits, ça ne fait plus le même effet qu’il y a quelques années. Être heureux peut être tellement fragile dans ce qu’on fait, cela peut nous être enlevé en un instant. »

Le quintuple All-Star a désormais tourné la page de ces graves blessures susceptibles de bouleverser une carrière. Après avoir connu le pire, il tente aujourd’hui de faire renaître le joueur qu’il a été. Cette nuit, il estime avoir joué sur le bon tempo, ce qui lui a permis d’enchaîner les tirs longue distance comme à la belle époque. Alors que depuis son retour, il a parfois eu tendance à forcer ses tirs pour retrouver au plus vite des sensations.

Son équipe disposant déjà de 19 points d’avance à la pause, il a ensuite ralenti le rythme et s’est impliqué dans d’autres secteurs de jeu. Il a ainsi complété ses 23 points de sept passes décisives (meilleure marque de la saison) et cinq rebonds. « Je suis fier de moi, de ne pas avoir essayé de forcer les choses en seconde période. J’avais 20 points au compteur, en me disant que j’aurais pu en mettre 40 points ou quelque chose comme ça, mais je pense avoir fait un match très complet » détaillait-il ainsi.

Meilleure moyenne à la passe

« Il avait ce regard dans les yeux, celui qu’on aime voir. Ça a été un gros coup de boost pour toute l’équipe », décrit Stephen Curry, auteur lui de 20 points (7/11) et 7 passes. Les « Splash Brothers » ont ainsi donné un bel aperçu de ce qu’ils sont encore capables de faire. Et ceci avec un temps de jeu réduit car Klay Thompson a été limité, comme depuis son retour en jeu, à 24 minutes.

Au-delà de sa réussite aux tirs, son coach apprécie sa qualité de passes. Malgré son plus faible temps de jeu en moyenne, l’arrière affiche en effet sa meilleure production à la passe, avec un peu plus de trois offrande par match. « Je crois qu’il a toujours eu ça en lui », juge Steve Kerr. « On a plus d’espace sur le parquet en ce moment. Avec ces espaces, il pénètre et fait du bon boulot pour trouver les joueurs ouverts. »

Stephen Curry y voit le signe d’un Klay Thompson définitivement de retour car ciblé par les défenses adverses.

« Il doit continuer à trouver cet équilibre parce qu’on sait qu’il peut shooter et marquer. Jusqu’à ce qu’il dispose de son temps de jeu complet de 30 minutes et plus, cet équilibre est très important pour qu’il continue à avoir du rythme dans notre attaque », termine son compagnon des lignes arrières.