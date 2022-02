Klay Thompson chauffe et les Warriors enchaînent une 8e victoire face aux Kings

Draymond Green peut prendre son temps. Même sans lui, ça va bien pour Golden State, qui enchaîne une 8e victoire consécutive face aux Kings (126-114) et reste en embuscade derrière les Suns.

Stephen Curry avait parfaitement lancé son équipe, qui pointait déjà à 13-2 après quatre minutes, mais les Kings ont recollé… avant de subir la loi de Klay Thompson. Le « Splash Brother » s’est rappelé ses plus belles années avec un deuxième quart-temps de feu. L’écart atteignait déjà les +26 pour Golden State (62-36) mais la troupe d’Alvin Gentry a eu le mérite de ne pas lâcher, et revenir sous les dix points d’écart (96-89) en début de quatrième quart.

Mais les Warriors ont des solutions collectives et vont alors s’appuyer sur la puissance de Jonathan Kuminga pour refaire l’écart et s’éviter toute frayeur dans le money-time.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le deuxième quart-temps de Klay Thompson. Servi par Stephen Curry, le poignet du « Splash Brother » a commencé à chauffer et les Warriors l’ont donc cherché. Klay Thompson a ainsi enchaîné les paniers, rappelant ses plus belles heures et enflammant le public du Chase Center. La joie qui débordait de ce moment était d’ailleurs belle à voir, tant chez les joueurs que chez les fans, et même les airballs devenaient des passes décisives…

– Les Kings se battent. Affaiblis sans De’Aaron Fox et Marvin Bagley III, et largement menés, les Kings ont continué de se battre derrière Davion Mitchell ou Harrison Barnes et Damian Jones, deux anciens des Warriors. Ce fut insuffisant au final mais ça a poussé Golden State à être sérieux jusqu’au bout de la soirée.

– Jonathan Kuminga, le finisseur. On attendait les « Splash Brothers » quand les Kings ont recollé au début du quatrième quart-temps mais c’est finalement Jonathan Kuminga qui a fait la différence, enchaînant les dunks pour punir la défense des Kings dans son dos. 10 points à 5/5 dans la quatrième quart-temps pour le rookie !

TOPS/FLOPS

✅ Klay Thompson. Le bonheur de ses coéquipiers et de ses fans dans le deuxième quart-temps, où il a pris feu, faisait plaisir à voir. Il finit le match avec 23 points à 7/9 au tir, plus 7 passes et 5 rebonds. Ainsi qu’un +/- de +20 pendant ses 24 minutes sur le terrain.

✅ Davion Mitchell. Le rookie ne peut pas régler les problèmes défensifs des Kings à lui seul mais sa pression sur le ballon est une bonne base. Il s’affirme en plus offensivement avec 26 points et 8 passes, son meilleur match offensif de sa carrière. En première mi-temps, c’est lui qui a porté l’attaque de Sacramento.

✅ Jonathan Kuminga. Les Warriors ont souvent manqué de joueurs capables d’imposer leur puissance près du cercle, et Jonathan Kuminga apporte déjà beaucoup dans le domaine. Dans le quatrième quart-temps, il a profité de l’attention de la défense adverse pour les shooteurs afin de punir les Kings à coups de dunks. Mais il sait aussi marquer près du cercle malgré l’opposition. De très bon augure pour Steve Kerr…

LES WARRIORS PEUVENT VISER LE TITRE SELON PHIL JACKSON

L’ancien coach des Lakers et des Bulls avait une théorie selon laquelle les vrais « contenders » étaient les équipes qui atteignaient les 40 victoires avant les 20 défaites en saison régulière. Golden State est la deuxième équipe à y parvenir cette année, après Phoenix, et seul Memphis peut espérer les rejoindre dans ce club très fermé.

LA SUITE

Golden State (40-13) : un peu de repos avant de prendre la direction Oklahoma City, lundi soir

Sacramento (19-35) : réception du Thunder, dès demain soir