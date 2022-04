Malgré leur match manqué, les Wolves ont assuré l’essentiel

Les Grizzlies avaient prévenu : ils allaient réagir après la défaite dans le Game 1 face aux Wolves. Les actes ont suivi les mots et la victoire a été large (28 points d’écart) et autoritaire.

Minnesota a tenu le premier quart-temps, avant de plier. Karl-Anthony Towns gêné par les fautes, Anthony Edwards et D’Angelo Russell très maladroits, il y avait trop de déchets pour résister à Ja Morant et sa bande.

« Ils ont été bons en défense, on a eu du mal à les dépasser. Le ballon ne bougeait pas », constate Chris Finch pour le Pioneer Press. « On avait l’impression que chacun essayait de résoudre les problèmes par lui-même. Il y avait des passes à faire : elles n’ont pas été vues ou on n’a pas voulu les voir. »

Symbole de ce Game 2 bien différent du premier : Anthony Edwards. Brillant dans la première manche avec 36 points, l’arrière a peiné pour marquer des points, surtout en première période. Il était à 9 points et 3 ballons perdus, à 1/5 à 3-pts à la pause, terminant la partie avec 20 points à 7/16 au shoot.

« J’ai pris des mauvais shoots. J’ai eu des opportunités de lâcher la balle, sans le faire finalement, alors que j’aurais dû. Mais j’ai appris de cette rencontre, donc ça me va », assume-t-il pour le Star Tribune. « Il doit apprendre que chaque match est différent », poursuit Chris Finch. « On ne peut pas jouer de la même façon à chaque fois. »

Aux Grizzlies de venir gagner à l’extérieur

Cette défaite derrière eux, les Wolves peuvent se pencher sur le prochain match, à domicile. Car la mission de ces deux premières rencontres dans le Tennessee était d’en prendre au moins une des deux. Ce fut réussi dès le Game 1.

« On a repris l’avantage du terrain », annonce Anthony Edwards. « Je ne suis pas inquiet et j’espère que mes coéquipiers ne le sont pas non plus. On rentre à la maison pour y jouer deux fois. On aura nos fans avec nous. C’est aux Grizzlies de gérer ce problème. »

Il faut ainsi désormais confirmer au Target Center. Memphis a su répondre après un revers, c’est à Minnesota de le faire. « On est à un partout. On a du travail devant nous », prévient Chris Finch. « Je ne me souviens pas qu’une équipe a gagné 16 matches de suite en playoffs », rappelle Karl-Anthony Towns, pour rassurer les siens. « On ne doit pas être inquiet pour un match. C’est une série. »