Les Grizzlies prêts pour la revanche face à Minnesota

Les Grizzlies sont tombés de haut. Après s’être évertué à remettre le « Grit & Grind » au goût du jour, Memphis a chuté dès son entrée en lice en playoffs, à domicile, face à des Wolves, qui ont climatisé le FedEx Forum.

L’heure est donc au rebond pour les troupes de Taylor Jenkins dès ce soir, avec l’urgence de retrouver leurs valeurs collectives fortes des deux côtés du terrain.

« Il y a un tas de choses que nous avons faites qui ne nous ressemblaient pas. On ne peut pas refaire ça. Ça va faire mal dans tous les cas si on perd. Mais s’il y a des choses qu’on peut contrôler, il faut s’assurer de les contrôler », a confié Jaren Jackson Jr.

Présent avec ses 7 contres mais en difficulté au rebond, comme le reste de l’équipe, JJJ se met beaucoup de pression sur ce Game II après être passé au travers en attaque (4/13 au tir dont 0/5 derrière l’arc).

« J’ai été assez merdique de manière générale, déjà parce qu’on a perdu. Pourquoi j’ai été aussi nul ? Vraiment, je ne sais pas. Il faut trouver la solution. Il faut juste que je trouve un moyen, quel qu’il soit ».

De son côté Ja Morant a bon espoir de revoir son lieutenant numéro à l’intérieur retrouver très vite ses standards. « Je sais que Jaren n’est pas du genre à manquer de confiance. Juste après le match, il m’a dit : « Je suis avec toi ». Je lui ai répondu que je n’étais pas du tout inquiet. Je sais de quoi il est capable ».

Retrouver de l’équilibre en attaque

Taylor Jenkins non plus n’a pas reconnu son équipe dans ce qui fait habituellement sa force, pointant également le besoin de prendre plus de tirs à 3-points, après un petit 7/27 lors du Game 1 dans cet exercice et plus globalement de retrouver de l’équilibre en attaque, entre les différentes forces en présence de son équipe.

« Quand on sait qu’on ne joue pas comme ça en temps normal, il faut se regarder dans le miroir et se dire : ‘OK, où est-ce qu’on doit commencer à corriger le tir ?’. Que ce soit le plan de jeu ou pas, ça concerne aussi notre comportement, nos bonnes habitudes. Heureusement, les gars le savent. Comme je l’ai dit, ils étaient énervés à ce sujet après le match », a-t-il rappelé. « Comme je l’ai défendu tout au long de la saison, on doit prendre plus de 3-points pour en mettre en plus. On doit avoir un meilleur équilibre. On a su scorer dans la raquette, on a pu aller au lancer, mais ça va être dur si on les laisse marquer 16 paniers à 3-points et qu’on en met seulement 7. On doit clairement trouver un moyen d’être plus équilibré en défense ».

Forcément, la pression va monter d’un cran si le début de match ne tourne pas en faveur des Grizzlies. Pour l’heure, Ja Morant essaie de garder la tête froide, comme il l’a fait après le premier match de la série.

« Tu peux perdre le premier match et gagner les quatre suivants. Tu peux en perdre deux et en gagner quatre de suite. Tu peux être à 1-2 et et remporter les trois suivants. Il ne faut pas mettre trop de pression sur un match, surtout le premier. Il s’agit juste d’y aller, d’être concentré à fond, de corriger les erreurs du dernier match et d’essayer de gagner le suivant », a-t-il conclu. Mais Memphis sera en grand danger en cas de défaite ce soir.