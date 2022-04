Ja Morant déchaîné, les Grizzlies égalisent

Défaits par des Wolves conquérants durant le Game 1, les Grizzlies doivent réagir dans ce deuxième match, sous peine de se rendre dans le Minnesota avec une énorme pression sur les épaules pour la suite de la série.

Le début du match ne permet pas d’identifier un momentum favorable en faveur d’une des deux formations, car le jeu est beaucoup trop haché pour y voir clair : Grizzlies et Wolves tirent 33 lancers-francs en cumulé, dans un premier quart-temps qui dure pratiquement 40 minutes !

En tête après 12 minutes (33-32), les Grizzlies avancent finalement leurs pions sur l’échiquier dans le second quart-temps. Profitant de l’absence de Karl-Anthony Towns, qui écope rapidement d’une 3e faute, les hommes de Taylor Jenkins passent un coup d’accélérateur, sous l’impulsion d’un très bon Ja Morant (9 points, 6 rebonds et 6 passes), et d’un passage aussi précieux qu’inattendu de Xavier Tillman (7 points et 3 rebonds).

En manque de solution en attaque, alors que « KAT » est embêté par les fautes et que le duo Anthony Edwards – D’Angelo Russell peine à peser (15 points à 5/13 à eux deux), les Wolves accusent un retard de 11 points à la mi-temps (60-49).

En deuxième mi-temps, la réalité rattrape les Wolves : personne n’est au niveau dans ce Game 2. Seul un bon passage d’Anthony Edwards dans le 3e quart-temps est à relever, mais la performance du « sophomore » est finalement anecdotique. Car les Grizzlies, qui comptent jusqu’à 27 points d’avance, enfoncent le clou après un 3e quart-temps à 36 points marqués.

La messe est dite avant même le début du 4e quart-temps, qui se résume à 12 longues minutes d’agonie pour les Wolves. Après un Game 1 enthousiasmant, « KAT » et ses coéquipiers déçoivent dans ce Game 2, giflés par la réaction autoritaire des Grizzlies, qui égalisent et relancent la série avant de prendre la direction du Target Center.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Steven Adams, le figurant. Fantomatique durant le Game 1, le pivot néo-zélandais a été encore moins utile dans ce Game 2 : il n’a joué que 3 minutes, pour 1 passe et 2 fautes. Relégué sur le banc à l’entame de la deuxième période, le Kiwi subit la conséquence d’une « matchup » défavorable. Face à Karl-Anthony Towns, qui est souvent au large, il n’est pas assez mobile et pénalise son équipe en défense. Son coach Taylor Jenkins lui préfère donc Brandon Clarke, plus athlétique et plus rapide, et plus à même de rester en face de « KAT ». Il parait peu probable de vraiment revoir Steven Adams sur le parquet pour le reste de la série.

– Les Wolves en panne derrière l’arc. Élément central de leur attaque en démonstration lors du Game 1 (16/41, 39%), l’adresse extérieure des Wolves a fait pâle figure dans ce second match (11 sur 38). Sans son adresse derrière l’arc pour maintenir un rythme offensif élevé, l’équipe de Chris Finch s’est rapidement retrouvée dans une impasse.

TOPS/FLOPS

✅ Ja Morant. Son premier match était mitigé, son second a mis tout le monde d’accord. En 30 minutes seulement, le meneur de Memphis n’a pas fait dans la demi-mesure et compile 23 points (à 9/16 aux tirs), 9 rebonds, 10 passes, et beaucoup de « trashtalking » envers Patrick Beverley. Il a clairement élevé son niveau de jeu entre les deux premières manches de la série, et les Wolves doivent se préparer à une montée en puissance progressive.

✅ Xavier Tillman. Invité surprise de ce Game 2, une fois Steven Adams placé sur le banc par Taylor Jenkins, l’ancien pivot de Michigan State a saisi sa chance. En sortie de banc en première mi-temps, puis dans le cinq majeur après la pause, il s’est rendu utile en tant que partenaire de « pick-and-roll » de Ja Morant et Tyus Jones. Il termine avec 13 points (6/7) et 7 rebonds.

✅ Les lieutenants des Grizzlies. En particulier Desmond Bane et Jaren Jackson Jr, qui ont assuré en complément de Ja Morant. Les deux joueurs inscrivent 16 points, avec 4 rebonds et 4 passes pour le premier, et 7 rebonds pour le second. Dans l’ensemble, le cinq majeur de Memphis a retrouvé des couleurs après un Game 1 décevant. De quoi faire le plein de confiance avant un Game 3 important à l’extérieur.

⛔️ Les Wolves. Ils avaient frappé fort d’entrée samedi soir avec une victoire impressionnante sur le parquet du FedEx Forum, mais n’ont pas transformer l’essai à l’occasion de ce Game 2. Amorphes, presque désintéressés par l’enjeu de ce Game 2 qui aurait pu leur permettre de faire le break à 2-0, les Wolves n’ont pas existé. Un accident de parcours pour le moment pas préjudiciable, mais qui demandera une réaction à domicile, pour le Game 3.

LA SUITE

Game 3 : à Minneapolis, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 01h30