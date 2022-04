Brandon Ingram et CJ McCollum mettent les Suns K.O. !

Les Pelicans ont provoqué une onde de choc dans la conférence Ouest, en allant s’imposer chez les Suns en dominant la seconde mi-temps 69-53 derrière 67% d’adresse et 73% à 3-points ! Une onde de choc car ils récupèrent l’avantage du terrain, mais aussi parce que Devin Booker est sorti sur blessure après une première mi-temps exceptionnelle.

D’entrée, 18 points du duo Brandon Ingram – C.J. McCollum permettent à des Pelicans, qui continuent de dominer le rebond offensif, de prendre sept points d’avance mais 16 points de Devin Booker, dont un 4 sur 6 de loin, gardent les Suns au contact (30-28). La Nouvelle-Orléans s’accroche à son avantage grâce à sa paire d’ancien Blazers, McCollum – Nance Jr, mais Booker continue son festival. Il ajoute 15 points avant la pause alors que la défense de Phoenix provoque sept ballons perdus pour virer en tête à la pause (61-55).

Alors que la défense des Pelicans se focalise sur Devin Booker, les autres Suns manquent d’adresse. Les hommes de Willie Green en profitent alors pour inverser la tendance. 14 points de Brandon Ingram lancent un 19-7 qui donne neuf points d’avance au dernier qualifié de la conférence Ouest (90-81). Les Suns répondent par un 13-5 pour entamer la dernière période. Ils recollent au score mais perdent Devin Booker, blessé aux ischios.

Les Pelicans en profitent alors pour durcir leur défense et en ajouter une couche. McCollum et Ingram enchainent tir difficile après tir difficile pour prendre huit points d’avance (118-110). Malgré les efforts de Chris Paul et Mikal Bridges, les Suns ne parviennent pas à inverser la tendance et les Pelicans empochent une victoire méritée !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Devin Booker démarre en trombe. Les Suns en difficulté en première mi-temps, BDevin ooker a pris ses responsabilités avec la manière pour garder son équipe au contact et leur donner l’avantage à la pause. L’arrière des Suns a marqué 31 points à 12/18 aux tirs, dont 7/10 de loin, soit une réussite de moins que son record en playoffs, avec une facilité déconcertante malgré tous les efforts de la défense des Pelicans.

– La défense de Phoenix hausse le ton. En manque de rythme, à l’exception de Booker, les Suns s’en sont remis à leur défense pour dominer le deuxième quart temps. Tout est parti de deux interceptions de Cam Payne, couplés à l’effort toujours exemplaire de Mikal Bridges et de Jae Crowder, pour forcer sept ballons perdus et marquer 11 points en contre-partie pour stopper le momentum des Pelicans et reprendre le contrôle du match.

– Brandon Ingram et C.J. McCollum héroïques. Les deux stars de La Nouvelle-Orléans ont dominé le dernier quart-temps pour repousser les assauts de Chris Paul. Ils ont inscrit 20 des 35 points de leur équipe en dernier quart-temps, et ont également pu compter sur l’apport de Jose Alvarado, lui aussi déterminant.

– Foster 14 Paul 0. Chris Paul n’a toujours pas gagné le moindre match de playoffs lorsque Scott Foster est l’un des trois arbitres. C’est anecdotique, mais c’est dingue…

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Ingram. L’ancien Laker a marqué 26 de ses 37 points après la pause pour offrir la victoire à son équipe. En plus d’être décisif en fin de match, l’ailier a frôlé le triple-double, avec 11 rebonds et 9 passes décisives.

✅ C.J. McCollum. L’arrière des Pelicans a lui aussi répondu présent. Il a été le meilleur joueur de son équipe en première mi-temps, avant de seconder Ingram en dernier quart temps. Il a lui aussi terminé aux portes d’un triple-double avec 23 points, 9 passes, et 8 rebonds.

✅ Devin Booker. L’arrière All-Star des Suns était parti sur des bases élevées, avec 31 points en première mi-temps avant de disparaître pour cause de blessure. Les Suns n’ont voulu prendre aucun risque, espérons pour eux que Devin Booker soit disponible pour la suite de la série.

✅ ⛔Chris Paul. Le meneur des Suns a tenté de prendre le relais de Devin Booker en fin de match. Malgré son double-double (17 points, 14 passes) sans la moindre balle perdue, il a manqué de réussite (5/16 aux tirs) pour changer la physionomie du match.

⛔Jae Crowder. Avec un piètre 2/11 aux tirs, l’ailier des Suns n’a jamais pu faire payer les impasses de la défense des Pelicans.

LA SUITE

Game 3 : dans la nuit de vendredi à samedi, à 03h30.