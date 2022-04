Contre Chicago, Milwaukee attaque bien la défense de son titre

À domicile, les champions en titre lançaient leur quête de « back-to-back » à l’occasion d’un « derby » contre leurs voisins des Bulls. Dans la douleur, ils sont finalement parvenus à décrocher un succès étriqué (93-86) dans ce Game 1.

Portés comme souvent par un super Giannis Antetokounmpo (27 points, 16 rebonds), certes limité par les fautes et gêné par une défense agressive, les Bucks n’ont clairement pas impressionné pour leur entrée en matière dans ces playoffs. Ils ont cependant eu le mérite de l’emporter, en dépit d’une maladresse criante en attaque, tant au shoot que dans le gestion du ballon.

Une rencontre qui peut laisser quelques regrets aux joueurs de Chicago, au contact jusque dans le money-time, mais qui n’ont pas su profiter du petit match de leurs adversaires. En raison, notamment, de prestations offensives mitigées du trio DeMar DeRozan (18 points, à 6/25 aux tirs) — Zach LaVine (18 points, à 6/19 aux tirs) — Nikola Vucevic (24 points et 17 rebonds, mais à 9/27 aux tirs)…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Giannis Antetokounmpo déjà très en forme. Démarrage en trombe du « Greek Freak » dans cette campagne de playoffs. Dans la peau du chassé, il a montré l’exemple pour son équipe aujourd’hui, réussissant un premier quart-temps de feu et, plus globalement, une première mi-temps canon (17 points, 11 rebonds), afin d’offrir l’avantage à son équipe. Mieux contenu par la suite, entre problèmes de fautes (5) ou défense des Bulls plus agressive et imperméable dans la peinture, le Grec a tout de même fait un bien fou à Milwaukee à chacun de ses retours en jeu. Tant offensivement que défensivement. La marque des patrons.

— Milwaukee à l’expérience. La force des grandes équipes, championnes en titre de surcroît, est de savoir l’emporter même quand elles jouent mal. Démonstration dans ce Game 1, avec ce succès obtenu non sans difficulté par les Bucks. Pourtant bien installés aux commandes en première période (jusqu’à +16 au tableau d’affichage), les hommes de Mike Budenholzer ont comme souvent perdu de leur superbe au fil des minutes. Au point de laisser ces Bulls accrocheurs reprendre espoir et recoller au score. Sauf que, dans le money-time, les champions ont haussé le ton en défense et en attaque, pour valider une précieuse victoire.

— Le déchet des deux équipes. 41% aux tirs et 26% à 3-pts pour les Bucks, avec 21 pertes de balle ; 32% aux tirs et 19% à 3-pts pour les Bulls. C’est peu dire que les défenses ont pris le dessus sur les attaques, cette nuit. D’un côté comme de l’autre, ce fut ainsi tout sauf emballant offensivement, avec une multitude de paniers faciles vendangés, en particulier derrière l’arc. Car l’accès à la raquette était effectivement bouché (ou presque) dans les deux camps, à mesure que le chrono défilait. Laissant les shooteurs bénéficier d’une ribambelle de tentatives primées, sans qu’elles ne soient converties avec régularité de part et d’autre.

TOPS/FLOPS

✅ Brook Lopez. En bon lieutenant de Giannis Antetokounmpo, le pivot des Bucks a fait le job des deux côtés du parquet : 18 points, 5 rebonds et 2 contres. Fiable offensivement (7/14 aux tirs) et toujours là pour gêner les tentatives des attaquants près du cercle, Lopez s’est surtout permis de faire sentir sa présence en début de match, pour lancer Milwaukee sur de bons rails, et en fin de partie, pour assurer le succès des siens. En témoignent ses deux « and-one », sa claquette au rebond offensif et son contre, dans les cinq dernières minutes de la rencontre. Déterminant.

✅ Alex Caruso. Comme souvent avec l’ancien joueur des Lakers, son influence sur un match ne se voit pas à travers sa ligne de stats (7 points, à 1/5 à 3-pts). Il n’empêche qu’il a été l’un des meilleurs éléments des Bulls, apportant dans les registres qui ne mesurent pas en chiffres. Actif, combatif et généreux de chaque côté du parquet, Caruso a fait le genre de match que l’on attend de lui en playoffs, provoquant pertes de balle ou passages en force, avec sa défense solide. Et en attaque, il se contente de soulager la paire LaVine/DeRozan à la création, en plus de tenter sa chance —avec une certaine réussite— dès qu’il possède un peu d’espace.

⛔ Khris Middleton. Si Jrue Holiday a longtemps galéré dans cette partie, avant de se refaire quelque peu la cerise dans le dernier quart-temps, Middleton a de son côté vécu une soirée noire. Symbolisant probablement mieux que quiconque les difficultés offensives des Bucks, avec ses 11 points et 7 pertes de balle, à 4/13 aux tirs et 1/7 à 3-pts. Incapable de peser sur cette rencontre, l’ailier All-Star a erré comme une âme en peine sur le parquet et son rebond sera particulièrement attendu dans le Game 2. Car Giannis Antetokounmpo ne pourra pas toujours s’en sortir avec un lieutenant transparent, maladroit et dispendieux.

⛔ DeMar DeRozan. Difficile de ne pas tomber sur DeRozan, plutôt que sur Zach LaVine —qui disputait son premier match de playoffs— ou sur Nikola Vucevic —qui a fait le boulot sous les panneaux—. Jamais dans le rythme offensivement, l’ailier des Bulls s’est ainsi troué royalement, accumulant les tirs forcés (et donc les tirs ratés) tout au long de la soirée, malgré quelques belles positions de shoot. Le genre de performance qui ne fera pas taire les critiques sur la faculté du All-Star à s’écrouler et disparaître au moment des grands rendez-vous…

LA SUITE

Game 2 dans la nuit de mercredi à jeudi (03h30), toujours à Milwaukee.