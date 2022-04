Quel rôle pour Andre Iguodala ?

Aux côtés de Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, Andre Iguodala représente lui aussi l’âme de cette équipe des Warriors et, autrefois, il faisait partie du fameux « cinq de la mort » qui a terrorisé toute la ligue. Elu MVP des Finals en 2015, « Iggy » a aujourd’hui 38 ans, et il sort d’une deuxième partie de saison difficile, avec une blessure au dos qui l’a tenu éloigné des terrains pendant près de deux mois.

Son retour au jeu sur les quinze derniers jours de la saison régulière ont été plutôt prometteurs, et Steve Kerr a glissé espérer pouvoir l’utiliser davantage avant le début de la série face aux Nuggets.

« Andre Iguodala n’a joué que 16, 16, 15, 21 et 17 minutes dans ses cinq matchs après sa blessure. Nous pouvons le pousser un peu plus », a ainsi expliqué Steve Kerr.

La tête plus que les jambes

L’idée serait de le rapprocher des 20 minutes de jeu en moyenne. Sur un match serré dans le final, son apport pourrait clairement être bénéfique à Golden State. Même s’il manquera de rythme, son expérience et sa simple présence pourraient s’avérer être des atouts non négligeables, plus particulièrement en défense.

« Je n’ai pas été sur le terrain autant que je l’aurais voulu, mais parfois, même si les choses ne se passent pas comme prévu, vous sentez quand même que votre présence compte et que vous faites le job. C’est ce que je ressens », a-t-il glissé.

Cette nuit pour le premier match de la série face à Denver, l’ailier n’a joué que 13 minutes, mais il a fait partie de la rotation principale, contrairement aux rookies utilisés dans le « garbage time ». Sa présence n’a pas été davantage requise puisque Golden State avait pris 20 points d’avance après trois quart-temps. Mais il a tout de même été utile, notamment lorsqu’il a fallu essayer de ralentir Nikola Jokic. Comme il l’a indiqué, sa présence sur le terrain rassure, notamment les moins expérimentés, et son QI basket fait le reste.

« Andre est à un moment de sa carrière où il utilise son cerveau plus qu’autre chose. Il anticipe les choses différemment de nous tous. Je l’observe beaucoup. Parfois, il est sur le terrain et je ne fais que le regarder. Ses mains sont en or », a ainsi confirmé Juan Toscano-Anderson.