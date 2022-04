Pour son premier match de playoffs en carrière, Jordan Poole n’a pas déçu puisqu’il plante 30 points en 30 minutes pour aider les Warriors à s’imposer 123-107 face aux Nuggets. C’est la 6e victoire d’affilée des Warriors si l’on tient compte de la saison régulière, et c’était la première fois en trois ans qu’ils alignaient ensemble Klay Thompson, Draymond Green, Stephen Curry et Andre Iguodala.

Dans un Chase Center chauffé à blanc avec des T-Shirts « Gold Blooded », les Nuggets avaient pris le meilleur départ grâce évidemment à Nikola Jokic. C’est Kevon Looney qui joue des muscles pour le contenir mais le Serbe est servi très près du cercle et son petit « hook shoot » permet à Denver de prendre les devants (13-9). Jeff Green, trouvé à 3-points, donne même cinq points d’avance (20-15), et il est temps pour Steve Kerr de lancer Stephen Curry.

L’ovation est monstre, et le 6e homme d’un soir est rouillé. Mais son jeu sans ballon et sa vista font la différence. Il trouve Klay Thompson dans le corner puis envoie Draymond Green au dunk. Golden State retrouve son basket, et après douze minutes, Denver ne mène plus que d’un point (27-26).

Le trio Curry-Poole-Thompson fait le break

Débute alors le « Poole Show » avec huit points de suite. Les Warriors sont passés devant grâce à leur « second unit » et l’arrière de Golden State se régale en première option. Jokic lui répond malgré la bonne défense des Warriors, mais Poole vient d’inscrire 14 des 16 derniers points des Warriors avec carrément un papier « Jordanesque » après un Eurostep (46-43). Steve Kerr a mis tous ses artificiers sur le terrain, et Klay Thompson frappe le premier, alors que Curry débloque enfin son compteur sur un contre en phase descendante d’Aaron Gordon. La défense des Nuggets est dépassée, et les Warriors terminent la mi-temps sur un 18-4 pour rentrer aux vestiaires avec 11 points d’avance (58-47).

La deuxième mi-temps débute sur un 3-points de Thompson, et c’est un peu Jokic contre le reste du monde. Le Serbe est servi poste bas, et grâce à ses appuis et sa technique, il se rapproche du cercle pour marquer. Les Nuggets manquent de variété dans le jeu, et c’est l’inverse côté Warriors où le mouvement et la circulation de la balle permettent à Draymond Green de marquer facilement (63-51). Golden State a la main bien sur le match, et Poole fait vibrer la salle avec un shoot distance Curry. Curry, justement, revient en jeu, à cinq minutes de la fin du 3e quart-temps, et il plante son premier 3-points sur un retour de passe de Green (81-68). Il va ensuite chercher des lancers. Derrière, Green plante un 3-points sur le nez de Jokic. La salle explose, et les Nuggets baissent les bras (90-70).

Le dernier quart-temps permet de Curry de retrouver des sensations et à Kerr de faire tourner. Poole est intenable, et il va porter l’écart à +24 sur un nouveau 3-points (102-78). Jokic est logiquement fatigué, et les quelques banderilles de Bones Hyland et de Bryn Forbes ne changent rien. A quatre minutes de la fin, Steve Kerr ouvre son banc et permet aux rookies Jonathan Kuminga et Moses Moody de jouer leurs premières en playoffs. Score final : 123-107 pour les Warriors qui ont rassuré sur leur potentiel.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry, 6e homme. On ne prend aucun risque côté Warriors, et Stephen Curry était remplaçant pour sa reprise. Il a loupé ses six premiers tirs, mais il a fait jouer les autres, et au fil des minutes, il a retrouvé de l’adresse. Un match très correct pour une reprise après un mois sans jouer.

– L’ambiance. Premier match de playoffs pour le Chase Center, et très grosse ambiance. Il faudra du temps pour égaler l’atmosphère de l’Oracle Arena mais la conception de la salle permet au public d’être très proche, et à chaque 3-points de Poole ou de Curry, on a pu constater que le niveau des décibels grimpait très rapidement.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. Il plante ses six premiers tirs, et il a joué son premier match de playoffs sans la moindre appréhension. Après un And-1, il a même gratifié le public de la célébration de Stephen Curry. 30 points à 9 sur 13 aux tirs, de l’intensité, du danger permanent, et un coup de chaud qui change tout en 2e quart-temps.

✅ Draymond Green. En voilà un qui s’est mis en mode Playoffs. C’est le Green All-Star, dur en défense et opportuniste en attaque. Il a épaulé Looney pour contenir Jokic, et il s’est imposé en patron de la raquette avec ses 12 points, 9 passes, 6 rebonds et 3 contres. Un match plein, et la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est jamais sorti de son match.

✅ Nikola Jokic. Le MVP 2021 termine la rencontre avec le pire +/- de son équipe (-19) mais il a longtemps été le seul à alimenter la marque et à apporter du danger. Maladroit de loin, il a longtemps pris le dessus sur le duo Looney-Green. Il a été bousculé, il a râlé, mais il a dominé. Avant de baisser de pied en deuxième mi-temps.

✅ Will Barton. On a senti qu’il était excité par cette ambiance, et il a apporté de la folie dans le jeu des Nuggets. En soutien de Nikola Jokic, il a longtemps retardé l’échéance avant que le rouleau-compresseur des Warriors ne fasse le reste.

⛔Aaron Gordon. Hormis un dunk rageur sur un ballon qui traînait, on ne l’a pas beaucoup vu. Green lui a imposé un défi physique, et il a explosé dans l’impact. Il n’a jamais réussi à trouver des intervalles pour aller au cercle.

LA SUITE

Game 2 : dans la nuit de lundi à mardi, à 04h00