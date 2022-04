Dans la douleur, Utah arrache le Game 1 à Dallas

Pour cette première affiche des playoffs 2022 entre les Mavericks et le Jazz, le spectacle ne fut pas spécialement au rendez-vous et ce ne fut pas toujours beau à regarder. En revanche, il y a au moins eu du suspense, avec une rencontre qui s’est décidée dans le money-time.

Sans rassurer, c’est finalement Utah qui est parvenu à l’emporter sur le parquet de Dallas (99-93), dans le sillage des 32 points, 6 rebonds et 6 passes de Donovan Mitchell, ainsi que des 26 points de Bojan Bogdanovic. Suffisant pour résister au duo Jalen Brunson (24 points, 7 rebonds, 5 passes) — Spencer Dinwiddie (22 points, 8 passes), qui a fait tout son possible pour compenser l’absence de Luka Doncic.

À l’arrivée, les Texans doivent donc déjà abandonner leur avantage du terrain et le Game 2 revêt déjà une importance capitale pour eux. Reste à savoir si leur « franchise player » slovène pourra cette fois-ci tenir sa place…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le réveil tonitruant de Donovan Mitchell. Auteur d’une première mi-temps catastrophique (2 points, à 1/9 aux tirs), et constamment hors tempo, l’arrière du Jazz s’est brillamment rattrapé dans le troisième quart-temps : 19 points, à 7/13 aux tirs ! Enfin inspiré et adroit en attaque, en conservant son agressivité habituelle, « Spida » a peu à peu tissé sa toile autour de ce Game 1 et c’est toute son équipe qui en a profité, puisqu’elle a pris les commandes pour de bon. Sans les relâcher ensuite, donc, malgré la tentative de comeback des Mavericks dans le dernier acte.

— Dallas trop limité dans le jeu. Sans Luka Doncic, il est évident que les Mavericks ne sont plus la même équipe et ce Game 1 l’a démontré. En dehors de Spencer Dinwiddie et Jalen Brunson, plus responsabilisés que jamais pour faire le jeu, aucun joueur texan n’était en mesure de créer quelque chose pour l’équipe, comme de belles positions de shoot. Pas un hasard, donc, si les Mavs ont shooté à un vilain 38% de réussite aux tirs et s’ils ont dû s’en remettre aux lancers-francs (26/34) pour recoller jusqu’à une possession dans le quatrième quart-temps.

— Utah s’est encore fait peur. Confortablement installé en tête dans le quatrième quart-temps (+11, 86-75), le Jazz s’est pourtant donné quelques frayeurs sur la fin, voyant les Mavericks revenir jusqu’à -1, à deux minutes de la fin. Car, comme à son habitude, la franchise de Salt Lake City a eu du mal à conclure et achever ses adversaires, constamment envoyés sur la ligne des lancers. Mais, cette fois-ci, elle a su tenir le coup pour ne pas lâcher un match à sa portée. Et on retiendra surtout de ce money-time le panier à 3-pts capital de Royce O’Neale, à 57 secondes de la fin.

TOPS/FLOPS

✅ Bojan Bogdanovic. Si c’est le réveil d’un Donovan Mitchell longtemps maladroit qui a permis au Jazz de se détacher au score après la pause, il ne faut surtout pas oublier l’immense boulot de Bogdanovic en première période. Auteur de 20 points (sur 26) dans cette seule mi-temps, il a ainsi porté son équipe à lui seul, quand ses coéquipiers ne parvenaient pas à trouver la faille en attaque, enchaînant les mauvaises décisions. En bon lieutenant, le Croate a ensuite laissé la lumière à Mitchell au retour des vestiaires, tandis que Utah s’est arraché pour valider le 1-0 dans cette série.

✅ La défense de Rudy Gobert. Oui, l’absence de Luka Doncic a contribué à rendre l’attaque des Mavericks moins menaçante qu’à l’accoutumée. Mais si la franchise texane a eu du mal à faire preuve d’efficacité offensivement, c’est aussi à cause de la présence de Gobert dans la peinture. Très peu servi par ses coéquipiers (un seul tir tenté, et même raté, pour seulement 5 points), le Français a néanmoins fait un chantier de l’autre côté du terrain. Captant la bagatelle de 17 rebonds (dont 15 défensifs) et contrant également 3 tirs dans cette partie. Comme quoi, il n’y a pas toujours besoin de paniers pour avoir un impact positif…

✅ Le duo Bullock — Finney Smith. S’ils n’ont pas pu disposer d’autant de positions de shoot qu’habituellement, en raison de l’absence de Luka Doncic, les deux ailiers des Mavericks ont tout de même fait le job en attaque. D’un côté, Reggie Bullock a terminé avec 15 points et 6 rebonds au compteur, en plus de proposer une belle défense sur Donovan Mitchell. De l’autre, Dorian Finney-Smith a ajouté 14 points, 5 rebonds et 2 contres, dans son rôle de soldat qu’il occupe à merveille. Un apport précieux de leur part, donc, aux côtés de Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie, responsabilisés comme rarement.

⛔ Josh Green. Pas la meilleure des entrées en jeu de l’Australien. En particulier sur le plan offensif, où ses quatre tentatives (ouvertes) ratées à 3-pts ont fait du mal aux Mavericks, dans cette partie où les tirs ouverts n’étaient justement pas monnaie courante. Sans Luka Doncic, les role players de Dallas sont encore plus attendus que d’habitude et Green s’est malheureusement manqué aujourd’hui. À charge de revanche.

LA SUITE

Game 2 dans la nuit de lundi à mardi (02h30), toujours à Dallas.