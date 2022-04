Pour Willie Green, Brandon Ingram est « The Truth »

Avec l’arrivée de CJ McCollum aux Pelicans, couplée à sa longue période d’inactivité en mars, Brandon Ingram a été moins exposé ces dernières semaines. Cette nuit sur le parquet des Clippers, qu’il connaît très bien, l’ancien Laker a rappelé à tout le monde qu’il pouvait se comporter en patron. Et ceci dans un gros rendez-vous comme il en a rarement eu en carrière.

« Je suis heureux que le monde puisse voir à quel point il est bon », apprécie l’ancien joueur des Blazers, qui avait déjà tiré la couverture sur lui lors de la première manche de « play-in » face aux Spurs. L’ancien coéquipier de Damian Lillard ajoute : « Si vous ne faites pas les playoffs, les gens vous oublient souvent ou sous-estiment votre talent. Il a aujourd’hui la chance de jouer sur la plus grande scène, et il a montré ce soir combien il est grand. »

Ce match était en effet une occasion en or pour le second choix de la Draft 2016 qui, en trois saisons avec les Lakers, puis deux autres avec les Pelicans, n’avait encore jamais eu l’occasion de s’inviter en playoffs.

Comme le dit son coéquipier, Brandon Ingram s’est comporté comme s’il était en mission cette nuit. Il a très rapidement trouvé son rythme et son adresse avec son tir périphérie, à base de « fadeaway » ou de « turnaround » ligne de fond que ne renieraient pas un Carmelo Anthony ou un Paul Pierce. Après un quart-temps, il affichait déjà 14 points à 7/8 aux tirs. Ce ratio a grimpé à 18 points à 9/10 dans le second.

Le regard du joueur en mission

Une entame de match quasiment parfaite qui a été largement contrariée dans le troisième quart-temps, où les prises à deux ainsi que le travail individuel d’harcèlement de Nicolas Batum, l’ont beaucoup gêné. Mais alors que CJ McCollum connaissait une soirée délicate avec son tir, l’ailier a fini fort dans le dernier acte avec trois nouvelles attaques de cercle. Avec une belle ligne finale de 30 points (14/21 aux tirs), 6 rebonds et 6 passes, il a été le meilleur joueur de ce match décisif.

« Brandon Ingram est « The Truth » (ndlr : le surnom de Paul Pierce justement), conclut ainsi son coach, Willie Green. Il avait ce regard dès que nous sommes montés dans l’avion, lors de la séance de tir. Il était dedans. Il attendait ce type de moment. Sa préparation est hors normes. Cet été, il a travaillé six ou sept heures par jour. Il est tout ce qu’on peut attendre d’un joueur, d’une personne, et plus encore. »

Ce sentiment de voir un joueur en mission est confirmé par le joueur lui-même. « J’étais hyper concentré pour ces deux matchs de ‘play-in’. J’essaie de tout savoir sur l’autre équipe, de comprendre ce qu’elle fait vraiment, vraiment bien et d’essayer de trouver comment je peux être efficace en attaque. Mon approche est d’essayer d’être l’agresseur et de m’assurer que mes coéquipiers soient les agresseurs aussi, en attaque et en défense. »

Montrer sa meilleure version

L’idée pour Willie Green étant ainsi de lui laisser un maximum de liberté pour qu’il s’exprime. La majorité de ses tirs ont ainsi été convertis sur des situations de un contre un. « Pour que Brandon soit sa meilleure version, on doit lui permettre d’être lui-même et de reposer l’attaque autour de ses qualités. C’est le genre de gars qui peut tout faire, et il l’a montré ce soir. »

Une confiance appréciée par l’ailier qui salue au passage la qualité d’écoute de son coach, avec qui il est en dialogue continu. Le MIP 2020 met aussi en avant une bonne entente au sein de l’équipe, qu’il dit ne plus avoir connue depuis son passage au lycée.

Son équipe, « différente » comme il la qualifie, doit maintenant se projeter sur ce premier tour face aux Suns. « C’est notre heure. On va enfin pouvoir montrer tout le travail effectué chaque jour sur la plus grande scène. Je suis impatient. Je sais que mes coéquipiers et Willie le sont. Vous devriez voir Jose (Alvarado) danser derrière cet écran en ce moment. Je sais qu’il est excité. Ça va être sympa. »