Au bout du suspense, Brandon Ingram envoie les Pelicans en playoffs

Se qualifier en playoffs avec seulement 36 victoires, c’est possible ! Les Pelicans ont pleinement profité du système de « play-in » pour se qualifier après leur victoire face aux Spurs, puis celle de cette nuit sur le parquet des Clippers qui, on le rappelle, ont dû se passer de Paul George. Malgré l’absence de ce dernier, cette partie a été indécise jusqu’au bout et aurait pu basculer dans l’autre sens.

Il n’a fallu que quelques secondes de jeu pour comprendre qu’un joueur était plus en mission que les autres : Brandon Ingram. L’élégant ailier des Pelicans a rapidement trouvé sa zone de confort à mi-distance sans qu’aucun joueur adverse ne parvienne à perturber sa gestuelle. Après douze minutes, il affichait déjà 14 points à 7/8 aux tirs et son équipe menait assez tranquillement (22-30).

Les Clippers ont eu beaucoup de mal à s’accrocher au score dans les minutes suivantes, en raison de l’activité du banc d’en face, en particulier d’un Larry Nance Jr. déchaîné sous le cercle, quasiment en double-double dès la pause. En délaissant complétement le tir à 3-points mais en marquant avec facilité dans la raquette ou à proximité, l’équipe de la Nouvelle-Orléans s’offrait son avance la plus conséquente : +16 (29-45).

Ingram-Nance, les anciens Lakers font la différence

Maladroit jusqu’ici, Reggie Jackson a commencé à aligner les jumpers à mi-distance lui aussi pour apporter son aide à Marcus Morris, la première menace des Clippers, tandis que Norman Powell peinait à faire oublier Paul George. En contestant mieux les tirs de Brandon Ingram, les Clippers, malgré leur maladresse (4/21 de loin à la pause…), terminaient ainsi sur une meilleure note (46-56).

Cette tendance s’est confirmée de façon spectaculaire dans un troisième quart-temps de domination totale des locaux. Les Californiens ont sérieusement muselé en défense – avec un Nicolas Batum vraiment énorme dans ce secteur – les deux hommes forts d’en face (Ingram et McCollum), et toute l’attaque des Pels, pour filer en transition. Robert Covington ou Norman Powell en ont profité tandis que Marcus Morris poursuivait sa belle soirée, et que Reggie Jackson confirmait sa montée en puissance en faisant du mal à CJ McCollum en défense. Los Angeles passait ainsi un invraisemblable 25-2 pour renverser la partie et mener de dix points avant le dernier quart-temps (84-74).

Clap de fin pour les Pelicans ? Pas du tout. CJ McCollum et Brandon Ingram ont tous les deux retrouvé du rythme et de l’adresse pour porter NOLA dans un 14-1 et ainsi égaliser (88-88). Avec un Trey Murphy inspiré de loin, les Pelicans ont même repris trois possessions d’avance (94-101) à deux minutes de la fin. Les Clippers ont encore trouvé un moyen de répondre pour revenir à une possession avant de laisser le match se décider aux lancers-francs.

Là, les deux équipes ont beaucoup brillé par leur maladresse. À 20 secondes de la fin et seulement trois points d’avance, Larry Nance Jr. en a manqué deux de suite puis Norman Powell s’est contenté de 1/2. Sur la possession suivante, les Clippers ont pris à deux Brandon Ingram qui a trouvé Jonas Valanciunas, seul sous le cercle, pour inscrire le panier final synonyme de qualification.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « small ball » de Tyronn Lue. Son choix de se passer d’Ivica Zubac, malgré son activité au rebond offensif, après le passage au vestiaire a changé la physionomie de la rencontre. En alignant Robert Covington à la place du pivot, le coach des Clippers s’est offert un cinq plus mobile et capable de « switcher » sur tout. Cet ajustement a payé puisqu’il a coïncidé avec l’énorme troisième quart-temps des Clippers (38-18) face à des Pelicans pas décidés à servir Jonas Valanciunas au poste, malgré des duels favorables en taille. Celui-ci a finalement lui aussi regagné son banc pour apprécier Larry Nance Jr. faire le job.

– Le discours de Willie Green. Alors que son équipe était encore dans le dur à l’entame du quatrième quart-temps, le coach des Pelicans a eu des mots forts et passionnés auprès de ses joueurs lors d’un temps-mort. « C’est pour ce genre de moment qu’on joue, on a bossé dur pour ça. On ne va pas lâcher le morceau. Vous devez vous battre, vous devez vous battre ! », a-t-il répété avec intensité. Son message est passé car les Pelicans sont revenus au score dans les minutes suivantes.

TOPS/FLOPS

✅ Brandon Ingram. L’ailier a démarré son match avec 18 points à 9/10 aux tirs avant de connaître une grosse baisse de régime dans le troisième quart-temps. Pris à deux et très bien tenu par Nicolas Batum, il a toutefois repris des couleurs dans l’ultime période en dépassant à plusieurs reprises son défenseur pour aller dunker. Résultat : un match très solide et complet sans la moindre tentative à 3-points.

✅ Larry Nance Jr. Premier double-double de la saison et quel double-double pour le remplaçant qui a reboosté la raquette des Pelicans pour compenser le non-match de Jonas Valanciunas. Malgré deux lancers-francs manqués sur la toute fin, il a été décisif dans le dernier quart-temps avec son activité au rebond.

✅ Trey Murphy III. Sans faire beaucoup de bruit, le rookie a terminé avec l’impact le plus positif au score de la rencontre, et de loin. Ses quatre paniers primés envoyés après la pause, la plupart du temps en étant ouvert, ont fait énormément de bien aux Pelicans.

✅ Reggie Jackson et Marcus Morris. Alors que les autres membres du cinq des Clippers étaient moins sollicités ou inspirés en attaque, les deux hommes ont tenu la baraque en l’absence de Paul George. Ils ont toutefois beaucoup souffert derrière la ligne à 3-points (6/20 à eux deux…).

⛔ L’adresse aux lancers-francs. Voir deux équipes terminer avec moins de 10 paniers primés inscrits est devenu rare dans la ligue d’aujourd’hui. Voir deux équipes shooter à moins de 65% de réussite aux lancers-francs, avec 12 points perdus de chaque côté, encore plus.

LA SUITE

Clippers (42-40) : vacances, comme leurs voisins.

Pelicans (36-46) : Game 1 face aux Suns, dimanche.